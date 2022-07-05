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Володин обвинил Киев в продвижении войск России за пределы ДНР и ЛНР

Володин обвинил Украину в действиях для продвижения войск России за пределы ДНР и ЛНР
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украинские власти делают все, чтобы российские военные не остановились у границ Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, передает «Дума ТВ».

«Они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались у границ ЛНР и ДНР. Потому что удары наносятся с территории Харьковской области, других регионов», — сказал он.

Так Володин ответил на реплику депутата от КПРФ Сергея Обухова об обстреле Белгорода 3 июля. Минобороны обвинило ВСУ в ударе «Точкой-У», четыре человека погибли. «Избиратели спрашивают, почему нет адекватного ответа на терроризм ВСУ», — указал депутат.

Спикер Госдумы заявил, что ответ на обстрелы российских городов будет «очень жестким», и назвал Украину террористическим государством, президент которого «возглавляет преступный режим».

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Фото:Евгений Силантьев / ТАСС

На том же заседании Володин поручил комитету Госдумы по международным делам обсудить денонсацию договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, следует из трансляции.

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Это произошло после того, как депутат от КПРФ Михаил Матвеев напомнил Володину о том, что Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене, где живут около 500 человек. 28 июня норвежский МИД выдал посольству России разрешение на пропуск 20 т продовольствия

Российские грузы обычно доставляются на Шпицберген из Мурманска в город Тромсё грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе России и Норвегии. На острова грузы привозит судно Bring.

Косачев счел аморальным отказ Норвегии пропустить груз на Шпицберген
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Константин Косачев

МИД Норвегии объяснил, что в российском поселке действуют те же законы и санкции, к которым присоединилась страна в ответ на военную операцию на Украине.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Норвегия «пытается оставить российских шахтеров без продуктов питания» и нарушает права человека и принципы гуманизма.

Российский МИД вызвал временную поверенную в делах Норвегии Сольвейг Россебё и заявил ей о неприемлемости ситуации с блокировкой поставок товаров. Ведомство потребовало от Осло решить вопрос скорейшим образом и указало на то, что Москва неизбежно примет ответные меры на «недружественные действия».

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