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Политика ,  

Косачев счел аморальным отказ Норвегии пропустить груз на Шпицберген

Косачев: отказ Норвегии пропустить судно с российским грузом на Шпицберген аморален
Отказ Норвегии пропустить единственное судно с грузом продовольствия для россиян на Шпицберген является аморальным, считают сенаторы Косачев и Клишас. Это решение ставит под сомнение суверенитет Норвегии над всем архипелагом
Константин Косачев
Константин Косачев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Отказ Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген из-за санкций является аморальным и негуманным, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее Норвегия отказалась дать разрешение на доставку морем продовольственных товарах для российских шахтеров, которые работают в поселке Баренцбург на этом острове, из-за европейских санкций.

«Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма», — написал Косачев в Telegram.

Он также указал, что норвежцы нарушили Парижский договор 1920 года, согласно которому его стороны, в том числе Норвегия и Россия, признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но только при условии, что ввоз грузов страны — участницы соглашения не будет подвергаться ограничениям. По словам Косачева, Норвегия ранее уже нарушила соглашение, установив в «одностороннем порядке» 200-мильную «рыбоохранную зону», которая «не предусмотрена ни Парижским договором 1920 года, ни Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, ни каким-либо другим международным актом». Это, по словам вице-спикера Совфеда, мешает участникам соглашения реализовывать свои права на рыбную ловлю.

С ним согласился председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Согласен с Косачевым, но, переводя с дипломатического на юридический, после действий Норвегии, с данного момента, суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом», — написал он в Telegram, комментируя публикацию Косачева.

Как живут российские поселенцы на Шпицбергене. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Накануне, 28 июня, Норвегия отказалась сделать исключение из санкций для грузов, отправленных для российских поселений на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Отказ поступил на запрос треста «Арктикуголь» пропустить 20 т продовольствия для российского шахтерского поселка Баренцбург, который доставляет на Шпицберген из Мурманска при помощи единственного грузового судна Bring, сообщала телерадиокомпания NRK со ссылкой на комментарий МИД Норвегии.

Всего в Баренцбурге живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста «Арктикуголь», также в поселке находится российское генконсульство на Шпицбергене.

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Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе сообщил NRK, что поддерживает регулярные контакты с трестом «Арктикуголь» по поводу поставок. «Я могу заверить вас, что никто не пострадает ни в коем случае, пока Норвегия имеет полный и безоговорочный контроль над архипелагом», — заверил он.

Российское посольство в Осло уже направило в МИД Норвегии письмо треста «Арктикуголь» с просьбой освободить от запрета на транзит грузы в российские поселки на архипелаге Шпицберген, заявил генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин. Обращение, по словам Гущина, было написано 25 мая.

Правительство Норвегии 18 марта объявило, что присоединяется к санкциям против России, введенным Европейским союзом. Тогда речь шла о трех пакетах ограничительных мер, одобренных ЕС до 9 марта.

Позднее страна присоединилась к остальным пакетам санкций, в том числе в конце апреля закрыла порты для российских судов. Однако глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт говорила, что Осло сделает исключение для судна, доставляющего грузы на Шпицберген, так как это предусмотрено Парижским соглашением 1920 года. «Мы делаем одно явное исключение, и оно касается Шпицбергена», — говорила она.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Норвегия Шпицберген суверенитет Россия Андрей Клишас Констанин Косачев

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