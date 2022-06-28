Как живут российские поселенцы на Шпицбергене. Фоторепортаж

Шпицберген — архипелаг в Северном Ледовитом океане, принадлежащий Норвегии. Однако там есть два поселка, в котором с начала 1930-х годов вели разработки угля советские (а позже российские шахтеры). Крупнейший из них — Баренцбург с населением около 500 человек. В нем находится и консульство России на Шпицбергене. Второй поселок — Пирамида. Добычу угля там прекратили в конце 1990-х, однако 10-50 человек продолжают заниматься там научными исследованиями и приемом ищущих экзотики туристов.

В соответствии с соглашением в Баренцбурге запрещено хождение рубля. Отсутствует и дорога, связывающая поселок с норвежским Лонгйиром (административным центром архипелага). Доставлять грузы российским шахтерам возможно либо на вертолетах, либо водным путем.

Норвегия с конца апреля запретила вход российских судов в свои порты. Однако тогда в Осло утверждали, что для Шпицбергена будет сделано исключение.

Министр иностранных дел ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия и Нидерланды дополнительно отправят еще шесть гаубиц на Украину. Помимо этого в Берлине выразили готовность предоставить 15 тысяч военнослужащих в связи с планами НАТО увеличить численность сил быстрого реагирования.