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Как живут российские поселенцы на Шпицбергене. Фоторепортаж Общество, 21:20 
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Общество ,  
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Как живут российские поселенцы на Шпицбергене. Фоторепортаж

Шпицберген — архипелаг в Северном Ледовитом океане, принадлежащий Норвегии. Однако там есть два поселка, в котором с начала 1930-х годов вели разработки угля советские (а позже российские шахтеры). Крупнейший из них — Баренцбург с населением около 500 человек. В нем находится и консульство России на Шпицбергене. Второй поселок — Пирамида. Добычу угля там прекратили в конце 1990-х, однако 10-50 человек продолжают заниматься там научными исследованиями и приемом ищущих экзотики туристов.

В соответствии с соглашением в Баренцбурге запрещено хождение рубля. Отсутствует и дорога, связывающая поселок с норвежским Лонгйиром (административным центром архипелага). Доставлять грузы российским шахтерам возможно либо на вертолетах, либо водным путем.

Норвегия с конца апреля запретила вход российских судов в свои порты. Однако тогда в Осло утверждали, что для Шпицбергена будет сделано исключение.

Министр иностранных дел ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия и Нидерланды дополнительно отправят еще шесть гаубиц на Украину. Помимо этого в Берлине выразили готовность предоставить 15 тысяч военнослужащих в связи с планами НАТО увеличить численность сил быстрого реагирования.
Фото:Francois Lenoir / Reuters
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Одной из достопримечательностей Баренцбурга является бюст Ленина, установленный еще в советские времена.

Фото:Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

В норвежском Лонгйире (административном центре Шпицбергена) установили указатель с расстоянием до Москвы.

Фото:Stefan Auth / Global Look Press
Фото: Stefan Auth / Global Look Press

Реконструированный жилой дом в Баренцбурге.

Фото:Olaf Kruger / Global Look Press
Фото: Olaf Kruger / Global Look Press

Нежилой дом на берегу океана в Баренцбурге

Фото:ExploringWithJosh / YouTube
Фото: ExploringWithJosh / YouTube
Талисман Баренцбурга, кот Кеша 
Фото:Balazs Koranyi / Reuters
Фото: Balazs Koranyi / Reuters
Вид на Баренцбург
Фото:Stefan Auth / Global Look Press
Фото: Stefan Auth / Global Look Press

Деревянная православная церковь в Баренцбурге

Фото:Michael Narten / Global Look Press
Фото: Michael Narten / Global Look Press

Вход в единственный кафе-бар в Баренцбурге

Теги
мультимедиа Шпицберген

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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