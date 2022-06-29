МИД заявил норвежскому дипломату о неприемлемом решении по Шпицбергену

В МИД прибыла временная поверенная в делах Норвегии в России Сольвейг Россебё, ей заявили о неприемлемой ситуации вокруг архипелага Шпицберген, доставку грузов на который ранее заблокировала норвежская сторона, говорится на сайте министерства.

«Заблокированы критически важные для обеспечения функционирования Треста [«Арктикуголь»] и Генконсульства России на Шпицбергене товары, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств», — сказано в сообщении.

В министерстве потребовали от Осло решить вопрос скорейшим образом, указав, что Москва в ответ на недружественные действия «неизбежно» примет ответные меры.

Материал дополняется.