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МИД опроверг задержание в Турции судна с зерном из Бердянска

Вышедшее из Бердянска судно «Жибек Жолы» не задержано, а проходит в турецком порту стандартную проверку, заявили в МИДе. Власти Украины, которые попросили Анкару арестовать сухогруз, считают, что на нем нелегально вывозили зерно
Морской торговый порт в Бердянске
Морской торговый порт в Бердянске (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Власти Турции не задерживали и не арестовывали сухогруз «Жибек Жолы» под российским флагом, а проводят стандартную проверку, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев.

Дипломат сообщил, что, по данным российского посольства в Турции, судно сейчас находится на рейде порта Карасу, где проходит стандартные процедуры, в том числе санитарный контроль. «По итогам турецкими властями будет принято решение о заходе либо отказе в заходе в порт, ни о каком задержании или аресте сухогруза речь не идет», — сказал он (цитата по ТАСС).

О задержании судна 3 июля сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар. Двумя днями ране он заявил, что Генпрокуратура Украины попросила турецкие власти задержать сухогруз, так как на нем производят «нелегальный экспорт украинского зерна». По данным источника Reuters, на судно в Бердянске (Запорожская область, город находится под контролем российских сил) погрузили 4,5 тыс. т зерна. Украинская прокуратура назвала другое количество пшеницы — 7 тыс. т.

Bloomberg узнал о расследовании Турцией происхождения зерна из Бердянска
Политика
Фото:Mehmet Emin Caliskan / Reuters

5 июля Bloomberg сообщил, что Турция начала расследование происхождения зерна на «Жибек Жолы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет данных о задержании судна. Российская сторона отрицает обвинения в краже украинского зерна. 30 июня глава пророссийской администрации Запорожской области Евгений Балицкий написал в Telegram, что из порта Бердянска вышло первое торговое судно с 7 тыс. т пшеницы для дружественных стран. Затем он отредактировал сообщение, убрав из него сведения об объеме груза и пунктах, куда его перевозят.

Турция предложила создать коридоры для зерна с Украины через Черное море
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Турция ранее решила взять на себя посредническую роль в решении проблем с поставками зерна с Украины. Киев и западные страны обвиняют Москву в том, что она в ходе военной операции на Украине заблокировала в портах страны суда с зерном и другой сельхозпродукцией. Россия утверждает, что в ситуации виновна сама Украина, заминировавшая порты.

Накануне глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной России заявил, что российские военные создали условия в Черном и Азовском морях для вывоза зерна. Он также утверждает, что власти Украины «продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Турция зерно судно Бердянск Украина МИД
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