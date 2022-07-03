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Посол Украины сообщил о задержании в Турции судна с зерном из Бердянска

В Турции задержали корабль «Жибек Жолы», который вез пшеницу из Бердянска, следователи решат вопрос о дальнейших действиях 4 июля, заявил посол Украины. По данным Reuters, на судне 4,5–7 тыс. т зерна
Василий Боднар
Василий Боднар (Фото: mfa.gov.ua)

Таможенное ведомство Турции задержало российское грузовое судно «Жибек Жолы» с зерном из Бердянска, заявил украинский посол в республике Василий Боднар в эфире «1+1».

«Мы полностью сотрудничаем. Судно в настоящее время стоит у входа в порт», — рассказал дипломат.

Боднар уточнил, что следователи намерены встретиться в понедельник, 4 июля, для решения вопроса с судном. В посольстве Украины рассчитывают, что судно будет арестовано.

Портал SonDakika указывает, что корабль не смог зайти в порт Сакарья (северо-запад Турции) из-за отсутствия необходимых разрешений. По данным портала MarineTraffic, валовой тоннаж корабля превышает 5,6 тыс. т, полная грузоподъемность судна — 7,1 тыс. т.

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Двумя днями ранее, 1 июля, посол рассказал об обращении Генпрокуратуры Украины к турецкой стороне с просьбой «принять меры» в отношении судна «Жибек Жолы». Источник Reuters тогда же сообщил, что на корабль в Бердянске (Запорожская область, частично находится под контролем российских сил) погрузили 4,5 тыс. т пшеницы.

Reuters также ознакомился с обращением Генпрокуратуры Украины, ведомство подчеркнуло в документе, что судно причастно к «нелегальному экспорту украинского зерна» из Бердянска в турецкий Карасу, в обращении называлось другое количество пшеницы — 7 тыс. т.

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РБК направил запрос в посольство России в Турции и МИД Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что в стране заблокировано от 20 млн до 25 млн т сельхозпродукции: пшеницы, кукурузы, ячменя, подсолнечного масла. Руководство России не раз заявляло, что не препятствует вывозу зерна и готово обеспечить беспрепятственный проход сухогрузов с пшеницей. «Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ООН сообщали, что не могут подтвердить вывоз Россией украинского зерна. Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик 7 июня рассказал, что в ООН видели соответствующие заявления властей Украины в СМИ и обсудили их с экспертами Всемирной продовольственной программы (World Food Programme). «У них нет возможности подтвердить эти обвинения», — подчеркнул он.

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Фото:Павел Пахоменко / NurPhoto / ZUMA Press / ТАСС

Владелец «Жибек Жолы», казахстанская KTZ Express Shipping, утверждала, что у нее есть соглашение с российской «Грин-Лайн» о фрахтовании судна без экипажа на срок до ноября 2022 года.

«Предусмотрены гарантии со стороны ООО «Грин-Лайн», что они на дату заключения договора и в течение срока действия не подпадают под какие-либо санкции. В противном случае у судовладельца имеется право немедленно расторгнуть договор», — говорилось в сообщении казахстанской компании.

В KTZ Express Shipping уточнили, что в сделке по продаже зерна участвовали эстонская компания Mangelbert OU и «турецкая сторона».

РБК направил запрос в пресс-службу KTZ Express Shipping.

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Фото:Вадим Гирда / AP

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