Песков заявил об отсутствии данных о задержании судна с зерном Турцией

Фото: Yoruk Isik / Reuters

У Кремля нет информации о задержании Турцией судна с зерном, прибывшего из Бердянска Запорожской области, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы, к сожалению, не располагаем в Кремле этой информацией. Я думаю, что есть смысл спрашивать в Минтрансе или МИД», — сказал Песков.

Он обратил внимание, что турецкая сторона при задержании, если оно было, должна предоставить информацию через российское посольство или генеральное консульство.

О том, что Украина попросила Турцию арестовать вышедшее из порта Бердянска судно с 7 тыс. т зерна, стало известно 1 июля. Город с конца февраля находится под контролем России. Reuters писал, что такой запрос направила украинская Генпрокуратура, посол Украины Василий Боднар также сообщил о просьбе Киева принять меры в отношении судна.

Казахстанская компания-судовладелец KTZ Express Shipping

рассказала, что с октября у нее есть договор с российской компанией «Грин-Лайн» о фрахтовании судна без экипажа. Та, в свою очередь, заключила долгосрочный контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.



«По заверению руководителя Mangelbert OU, 28 июня судно «Жибек Жолы», загруженное в Бердянском морском торговом порту пшеницей (6927 т), вышло из порта направлением в турецкий порт Карасу. Также он утверждает, что зерно является украинским и перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны», — сказали в KTZ Express Shipping.

Позднее украинский посол сообщил, что таможенное ведомство Турции задержало судно с зерном из Бердянска.