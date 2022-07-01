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Украина попросила Турцию арестовать судно с зерном из Бердянска

Украина попросила Турцию принять меры к судну с зерном из Бердянска. Оно зафрахтовано российской компанией у казахстанского владельца. Он утверждает, что услуги по перевозке зерна оказывает компания из Эстонии по просьбе Киева
Вид на морской торговый порт Бердянска
Вид на морской торговый порт Бердянска (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Украина попросила Турцию задержать и арестовать судно под российским флагом, которое вышло с зерном из порта Бердянска (Запорожская область). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ и неназванного украинского чиновника. Посол Украины в Турции Василий Боднар подтвердил, что Киев обратился к Турции с просьбой «принять меры» в отношении судна.

«На основании письма Генпрокуратуры обратились к турецкой стороне с призывом принять срочные меры», — написал посол в Facebook (ее головная организация Meta признана экстремистской и запрещена в России).

Как заявил собеседник Reuters, судно «Жибек Жолы» было загружено 4,5 тыс. т пшеницы в Бердянске. В письме в Минюст Турции, которое изучил Reuters, украинская Генпрокуратура заявила, что судно причастно к «нелегальному экспорту украинского зерна» из Бердянска в турецкий Карасу. В обращении называлось другое количество пшеницы — 7 тыс. т.

МИД Турции не ответил на запрос агентства о комментарии.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

В то же время казахстанская компания KTZ Express, которая является владельцем судна, опубликовала сообщение по поводу участия «Жибек Жолы» в вывозе зерна. Компания заявила, что с октября у нее есть договор с российской компанией «Грин-Лайн» о фрахтовании судна без экипажа сроком до ноября 2022 года.

«Предусмотрены гарантии со стороны ООО «Грин-Лайн», что они на дату заключения договора и в течение срока действия не подпадают под какие-либо санкции. В противном случае, у судовладельца имеется право немедленно расторгнуть договор», — заявила казахская компания. Она также подчеркнула, что «Грин-Лайн» и его руководство не состоят в санкционных списках США, ЕС, Великобритании и Канады. KTZ Express указала, что, согласно договору, арендатор не обязан согласовывать с ней род груза и маршруты перевозок.

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Кроме того, казахская компания сообщила, что, по ее сведениям, «Грин-Лайн» заключила долгосрочный контракт на оказание услуг по перевозке зерна из Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.

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Фото:Балицкий Евгений / Telegram

«По заверению руководителя «Mangelbert OU», 28 июня судно «Жибек Жолы» загруженное в Бердянском морском торговом порту пшеницей (6927 т), вышло из порта направлением в турецкий порт Карасу. Также он утверждает, что зерно является украинским, и перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны», — сообщила казахстанская компания. При этом KTZ Express Shipping указала, что ведет консультации с участниками перевозки и представителями дипломатической миссии, не уточнив страну.

По данным сайта по отслеживанию судов Marine Traffic, «Жибек Жолы» уже прибыло в порт Карасу. Портом отправления указан Новороссийск, оттуда, по данным сервиса, судно вышло 22 июня.

30 июня глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из порта Бердянска после нескольких месяцев простоя вышло первое судно с 7 тыс. т зерна. Пшеницу отправили «в дружественные страны», указал он. При этом позднее Балицкий удалил из своего сообщения второе предложение, где содержались сведения о количестве зерна и пунктах, куда его перевозят.

Бердянск находится под контролем российских военных с конца февраля. Там сформировали новую администрацию.

Ранее в ООН заявили, что в украинских портах скопились 4,5 млн т зерна, которые не могут вывезти. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в стране заблокировано от 20 млн до 25 млн т сельхозпродукции: зерна, кукурузы, ячменя, подсолнечного масла. Руководство России не раз заявляло, что не препятствует вывозу зерна и готово обеспечить беспрепятственный проход сухогрузов с пшеницей. Министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что вывозу зерна препятствуют «минные поля», которые установили украинские военнослужащие. Президент России Владимир Путин заявил, что существует несколько способов вывоза украинского зерна, включая как порты подконтрольные России, так и Украине. К переговорам о вывозе украинского зерна подключилась Турция, в том числе турецкая сторона сообщила о договоренности создать операционный центр по зерну.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Турция Украина зерно Бердянск сухогруз пшеница
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