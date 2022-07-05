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Bloomberg узнал о расследовании Турцией происхождения зерна из Бердянска

Турция по просьбе Украины задержала судно с грузом зерна из Бердянска. Киев считает, что судно участвует в нелегальном экспорте. Анкара выясняет происхождение зерна, утверждают источники Bloomberg

Турция начала расследование происхождения зерна, которое перевозило грузовое судно «Жибек Жолы» из Бердянска, пишет Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

Сейчас сухогруз стоит на якоре в турецком порту Карасу, его задержали местные власти. Он не пришвартовался и не разгрузился, и ждет, пока Турция изучает происхождение зерна и курс судна.

По словам одного из источников Bloomberg, Турция с осторожностью относится к ситуации, поскольку она участвует в организации переговоров с ООН, Россией и Украиной по вывозу зерна из украинских портов. Собеседник агентства отметил, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе.

Посол Украины сообщил о задержании в Турции судна с зерном из Бердянска
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О задержании «Жибек Жолы» стало известно 3 июля. Судно не смогло зайти в порт Сакарья из-за отсутствия необходимых разрешений. Оно ходит под российским флагом, однако принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping. Компания заявляла, что с октября у нее есть договор с российской компанией «Грин-Лайн» о фрахтовании судна без экипажа на срок до ноября 2022 года.

Арестовать сухогруз Турцию попросила Украина, которая считает, что оно причастно к «нелегальному экспорту украинского зерна». Украинская Генпрокуратура написала соответствующее письмо в Минюст Турции, в котором указала, что на борт погрузили около 7 тыс. т пшеницы.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в ситуации с задержанием судна необходимо разобраться. «Надо разбираться в этой ситуации. Судно вроде бы действительно российское — под флагом России, принадлежит, по-моему, Казахстану, а груз шел по контракту между Эстонией и Турцией», — отмечал он (цитата по «Интерфаксу»).

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