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Военная операция на Украине ,  
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Из Бердянска вышло первое судно с зерном для дружественных стран

Фото: Балицкий Евгений / Telegram
Фото: Балицкий Евгений / Telegram

Первое торговое судно с зерном для дружественных стран вышло из порта в Бердянске в Запорожской области спустя несколько месяцев простоя, сообщил в Telegram-канале глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. 7 тыс. т зерна направились в дружественные страны», — написал он (цитата по «РИА Новости»).

После публикации Балицкий удалил из своего сообщения второе предложение, где содержались сведения о количестве зерна и пунктах, куда его перевозят. Такую же информацию приводят «Коммерсантъ» и ТАСС.

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Бердянск находится под контролем российских военных с конца февраля. Там сформировали новую администрацию. В конце апреля украинские власти решили закрыть городской порт, а также порты Мариуполя, Херсона и Скадовска, которые Киев не контролировал. Они должны были прекратить работу «до восстановления контроля» над ними из-за «невозможности осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности», говорили в Министерстве инфраструктуры Украины.

В конце мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил, что порт может возобновить работу в течение нескольких недель. В середине июня исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Сауленко сообщил, что порт готов к работе, так как его инфраструктуру полностью восстановили.

Минобороны и российские власти утверждали, что украинские силы заминировали порты, а российские войска занимаются их разминированием. В начале и конце июня в порту Бердянска произошли взрывы, которые запорожские власти и городская администрация связывали с работами по разминированию.

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