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Клишас посоветовал Норвегии прочитать Договор о Шпицбергене

В Госдуме предложили денонсировать договор с Норвегией о сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. В Осло в ответ указали на отсутствие такой возможности
Фото: Stefan Auth / Global Look Press
Фото: Stefan Auth / Global Look Press

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас посоветовал Осло прочитать Договор о Шпицбергене, в противном случае для них все может обернуться «печальной реальностью».

«Пусть эти «дипломаты» прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то «российская провокация» может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства», — написал Клишас в Telegram в ответ на реакцию МИД Норвегии на предложение Госдумы.

В ходе пленарного заседания депутат Михаил Матвеев от КПРФ поднял вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. По его словам, в 2010 году Россия уступила 175 тыс. кв. км Баренцева моря Норвегии, которая сегодня препятствует доставке грузов на архипелаг Шпицберген. Спикер ГД Вячеслав Володин поддержал предложение и поручил комитету по международным делам его рассмотреть.

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В норвежском МИДе в свою очередь указали, что договор не подлежит расторжению. «Договор о разграничении не содержит пункта о расторжении. Распространенная практика в таком случае: такой тип соглашения действует бессрочно», — заявила пресс-секретарь ведомства Ане Хаавардсдаттер. По ее мнению, и Россия, и Норвегия заинтересованы в сохранении этого соглашения.

В конце июня Норвегия отказалась пропустить 20 т продовольствия для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене, о чем просила российская сторона. В Осло сослались на санкции ЕС, к которым страна частично присоединилась.

Российские грузы обычно доставляются на Шпицберген из Мурманска в город Тромсё грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе России и Норвегии. На острова грузы доставляет единственное грузовое судно Bring, которое регулярно ходит на Шпицберген и отправляется на архипелаг каждые десять дней. В Баренцбурге живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста «Арктикуголь».

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Елена Чернышова
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