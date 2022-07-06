Косачев напомнил Норвегии о правилах денонсации международных соглашений

Константин Косачев (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Норвежские власти считают, что если международное соглашение не содержит пункта о денонсации, то действует бессрочно и навсегда связывает заключившие его стороны прописанными обязательствами, однако это не так, заявил в Telegram вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«В очередной раз имеем дело с состязательным толкованием применимого международного права. Существует ряд чисто юридических аргументов, обосновывающих обратное», — написал сенатор.

Политик привел пять положений из документов в подтверждение своих слов:

каждое государство в силу суверенитета может свободно присоединяться к какому-либо международному договору, прекращать или приостанавливать свое участие в нем (ст. 38-39 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации»);

согласно ст. 56 Венской конвенции о праве международных договоров, если в соглашении не прописана процедура денонсации, государство может выйти из договора, если будет установлено, что характер соглашения подразумевает право денонсации или выхода либо что его участники собирались допустить выход или денонсацию;

прекращение или приостановка действия двустороннего договора допустимо в ответ на существенное нарушение обязательств другой стороной согласно ст. 60 этого же документа;

в отдельных случаях действие договора можно приостановить или прекратить, сославшись на коренное изменение обстоятельств, существовавших при заключении договора (ст. 62 той же конвенции);

пункты 49–54 статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния (разработаны Комиссией международного права ООН) дают государству право на контрмеры в случае нарушения обязательств другой стороной договора; за их счет можно принуждать государство устранить нарушение международного права, отметил сенатор.

В конце июня Норвегия отказалась пропустить 20 т продовольствия для российского шахтерского поселка Баренцбург на полярном архипелаге Шпицберген по просьбе России. Она сослалась на европейские санкции, к которым частично присоединилась.

В МИДе решение Осло сочли неприемлемым, а в Госдуме в ответ предложили денонсировать договор с Норвегией о сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Норвежская сторона в ответ заявила, что это невозможно, поскольку документ «не содержит пункта о расторжении». «Распространенная практика в таком случае: такой тип соглашения действует бессрочно», — сказала пресс-секретарь норвежского МИДа Ане Хаавардсдаттер, добавив, что обе страны заинтересованы в сохранении этого договора.