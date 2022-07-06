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Боррель отверг планы ЕС воевать с Россией

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отверг планы воевать с Россией
Евросоюз не будет воевать с Россией в ответ на военную операцию на Украине, сообщил Боррель. Он счел достаточно эффективными санкции против России, которые в ближайшее время будут только усиливаться
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Olivier Matthys / AP)

Евросоюз не планирует воевать с Россией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью японской газете Yomiuri.

«ЕС не хочет войны с Россией, и экономические санкции играют центральную роль в его ответе на агрессию (военные действия на Украине. — РБК). Эти меры уже начали действовать и будут усиливаться в ближайшие месяцы», — сказал дипломат.

По его словам, санкции против России уже влияют на военно-промышленный комплекс страны. Они ограничивают возможности производства таких ракет, как «Искандер» и «Х101», сказал Боррель. Он счел, что такие санкции имеют решающее значение в контексте военных действий на Украине.

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Фото:ATPImages / Getty Images AsiaPac

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение. Представители 141 страны в Генеральной ассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

В ответ на действия России западные страны, в том числе члены Евросоюза, ввели беспрецедентные санкции против российских компаний, банков, Центробанка, чиновников, импорта и экспорта ряда товаров. В итоге Россия заняла первое место в мире по числу введенных санкций. Кремль называл их незаконными и обвинял Запад в развязывании конфликта с помощью поставок оружия Украине.

На третий месяц военных действий Боррель призвал Евросоюз приложить большие усилия по самозащите и создать объединенные вооруженные силы. Позже он заявил, что Европа должна научиться использовать язык силы — уметь реагировать на угрозы, но необязательно с помощью военной техники.

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В середине июня глава европейской дипломатии заявил, что сосуществование с Россией будет очень трудным после ее действий на Украине, однако Евросоюз должен продолжать говорить с российскими властями.

Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией
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Глава российского МИДа Сергей Лавров тогда назвал заявления Борреля «из ряда вон выходящими» и указал на серьезный разворот в политике, который западные страны проводят с начала военных действий на Украине.

Позже министр обвинил ЕС и НАТО в том, что они формируют коалицию для войны с Россией. Он увидел в изменениях Евросоюза «агрессивную идеологическую подоплеку», прежде всего русофобскую.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что «санкционная одержимость» Евросоюза приведет к тяжелым последствиям для самих европейцев. Он говорил, что ЕС утратил политический суверенитет, а политики начали жить в отрыве от реальности. Путин предрекал организации деградацию и смену элит.

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Жанна Антохина
Евросоюз ЕС Россия война санкции Жозеп Боррель
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