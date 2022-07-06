Боррель отверг планы ЕС воевать с Россией
Евросоюз не планирует воевать с Россией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью японской газете Yomiuri.
«ЕС не хочет войны с Россией, и экономические санкции играют центральную роль в его ответе на агрессию (военные действия на Украине. — РБК). Эти меры уже начали действовать и будут усиливаться в ближайшие месяцы», — сказал дипломат.
По его словам, санкции против России уже влияют на военно-промышленный комплекс страны. Они ограничивают возможности производства таких ракет, как «Искандер» и «Х101», сказал Боррель. Он счел, что такие санкции имеют решающее значение в контексте военных действий на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение. Представители 141 страны в Генеральной ассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.
В ответ на действия России западные страны, в том числе члены Евросоюза, ввели беспрецедентные санкции против российских компаний, банков, Центробанка, чиновников, импорта и экспорта ряда товаров. В итоге Россия заняла первое место в мире по числу введенных санкций. Кремль называл их незаконными и обвинял Запад в развязывании конфликта с помощью поставок оружия Украине.
На третий месяц военных действий Боррель призвал Евросоюз приложить большие усилия по самозащите и создать объединенные вооруженные силы. Позже он заявил, что Европа должна научиться использовать язык силы — уметь реагировать на угрозы, но необязательно с помощью военной техники.
В середине июня глава европейской дипломатии заявил, что сосуществование с Россией будет очень трудным после ее действий на Украине, однако Евросоюз должен продолжать говорить с российскими властями.
Глава российского МИДа Сергей Лавров тогда назвал заявления Борреля «из ряда вон выходящими» и указал на серьезный разворот в политике, который западные страны проводят с начала военных действий на Украине.
Позже министр обвинил ЕС и НАТО в том, что они формируют коалицию для войны с Россией. Он увидел в изменениях Евросоюза «агрессивную идеологическую подоплеку», прежде всего русофобскую.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что «санкционная одержимость» Евросоюза приведет к тяжелым последствиям для самих европейцев. Он говорил, что ЕС утратил политический суверенитет, а политики начали жить в отрыве от реальности. Путин предрекал организации деградацию и смену элит.