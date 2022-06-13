Боррель заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

Европе придется сосуществовать с Россией после прекращения боевых действий на Украине, поэтому необходимо продолжать диалог с Москвой, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Le Journal du Dimanche, также опубликованном на сайте ЕС.

Комментируя словам президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию «не следует унижать», Боррель сказал, что это заявление «отражает реальность».

«Россия продолжит свое существование после мирных переговоров, и нам необходимо будет четко определить, как мы намерены жить с ней. Такое сосуществование будет очень трудным после того, что Россия сделала на Украине. <...> Но все равно придется постараться сосуществовать с русскими на этом континенте. <...> Мы должны продолжать говорить с Россией», — подчеркнул Боррель.

Он указал, что каналы связи с Россией никогда не были закрыты, отметив, что канцлер Австрии Карл Нехаммер посетил Москву в апреле, председатель Африканского Союза Маки Салл побывал в Сочи в начале июня. Кроме того, по словам Борреля, два эмиссара генерального секретаря ООН сегодня находятся в России, пытаясь найти решение проблемы экспорта зерна с Украины.

В начале июня Макрон, говоря о том, что постоянно поддерживает контакт с российским президентом Владимиром Путиным, подчеркнул, что западным лидерам не следует «унижать Россию», чтобы после прекращения боевых действий можно было найти выход из кризиса по дипломатическим каналам.

В начале апреля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что беседы Макрона и Путина не помогли предотвратить военную операцию на Украине, а ситуация требует «четких и решительных» санкций. Макрон тогда назвал диалог с Путиным своим долгом, отметив, что с самого начала своего президентского срока в 2017 году «не потворствовал ему, в отличие от других».

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