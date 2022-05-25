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Боррель призвал Евросоюз научиться «языку силы»

Европа может использовать не только «мягкую силу», но и «тяжелую силу, не обязательно военную», ее следует применять в собственных интересах, предложил Боррель. По его мнению, ЕС должен создать собственный «нарратив»
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Reuters)

Европейским странам следует применять «тяжелую силу» в собственных интересах, они должны находить партнеров не только среди государств-единомышленников, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на дебатах, организованных Исследовательским центром европейской политики (CEPS). Трансляция велась на YouTube.

«Европа должна научиться использовать язык силы <…> Это способность реагировать на угрозы, отвечать, преследуя наши интересы. Это не просто «мягкая сила» правовой системы, но использование тяжелой силы, не обязательно военной, но тяжелой», — сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).

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Страны Европы должны «проявлять инициативу и строить коалиции», продолжил он, добавив, что ЕС следует найти «собственный нарратив, собственную историю», который помог бы убеждать людей. Боррель пояснил: «Мы в институтах ЕС слишком технократичны, не касаемся эмоций, у нас нет нарратива, поскольку мы привыкли решать политическую проблему через технократические процедуры. Нам надо переосмыслить это и создать нарратив».

По его словам, «битва нарративов» способна оказаться более эффективной в современном мире, указав, что влияние на людей оказывается не только с помощью оружия или предоставления благ, но и «нарративами». «Нарратив — это своего рода валюта мирового влияния», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

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В конце мая Боррель призвал создать единые вооруженные силы Евросоюза и нарастить усилия в сфере самозащиты европейских стран. Из-за действий России на Украине произошел «тектонический сдвиг в «ландшафте европейской безопасности», заявил он, теперь стало ясно, что Европа находится в опасности. «Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность», — уверен Боррель. Он также выражал уверенность, что конфликт на Украине можно разрешить лишь военным путем, подчеркнув, что «Обычно войны выигрывают или проигрывают на поле боя».

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Российские власти увидели в словах Борреля изменение «правил игры». Глава МИД Сергей Лавров назвал их «из ряда вон выходящим», предположив, что глава европейской дипломатии «ляпнул что-то». Министр счел, что заявления Борреля являются признаком «очень серьезным разворотом» в политике, которую западные страны проводят с начала операции России на Украине.

«Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений с НАТО», — оценила представитель МИД Марич Захарова.

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