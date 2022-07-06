Боррель оценил зависимость России от технологий ЕС, США и Китая
Россия в шесть раз больше зависит от технологий ЕС и США, чем Китая, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью японской газете Yomiuri.
На вопрос о влиянии санкций на российскую экономику глава европейской дипломатии ответил утвердительно.
«Россия экспортирует много сырья, но у нее не остается иного выбора, кроме как импортировать множество продукции с высокой долей добавленной стоимости, которую она не производит», — отметил представитель ЕС.
Боррель оценил российскую зависимость от импорта технологий из Европы в 45%, из США — в 21%, а из Китая — лишь в 11%.
Российская сторона просчиталась, думая, что Европа не посмеет ввести санкции из-за зависимости от ее энергоресурсов, подчеркнул Боррель.
С конца февраля, после начала военной операции на Украине, ЕС ввел против России шесть пакетов санкций, включая частичное эмбарго на поставки нефти, заморозку активов Центрального банка, запрет на совершение финансовых операций, секторальные ограничения и санкции против ряда физических лиц.
Помимо этого Евросоюз расширил эмбарго на поставки в страну оборудования, которое может способствовать «совершенствованию военного и технологического потенциала». Ограничения призваны повлиять на те сектора экономики, «где Россия уязвима, например квантовые компьютеры и продвинутые полупроводники», заявляли в Еврокомиссии.
Президент Владимир Путин говорил, что Запад, вводя санкции, рассчитывал «с нахрапа, с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности и финансам, по уровню жизни граждан», но ничего не вышло. При этом, указывал он, только прямые потери Евросоюза «от санкционной лихорадки» на предстоящий год могут превысить $400 млрд. «Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу», — заявлял Путин.