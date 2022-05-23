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Боррель заявил о необходимости создания вооруженных сил ЕС

По его словам, в «ландшафте» европейской безопасности произошел «тектонический сдвиг» из-за Украины. На этом фоне ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, считает Боррель

Изменение конфигурации безопасности в Европе требует от ЕС больших усилий по самозащите, в том числе создания объединенных европейских вооруженных сил, говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Он указал на то, что из-за военной операции России на Украине в «ландшафте европейской безопасности» произошел «тектонический сдвиг». ЕС отреагировал быстро и мощно, предоставив Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь, однако «сейчас стало ясно, что Европа в опасности», предупредил Боррель.

«Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые европейские вооруженные силы <...>», — написал глава европейской дипломатии.

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Фото:Ints Kalnins / Reuters

Он добавил, что оказание военной помощи Украине истощило запасы ЕС, и назвал это «наиболее очевидным примером наших слабых мест».

Идея создания единой европейской армии обсуждается еще с начала 2000-х годов, о ней в разное время высказывались лидеры стран-членов ЕС. В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что Евросоюз не защитит себя, если не решит иметь «настоящую европейскую армию». В качестве одной из причин такой необходимости он называл поведение России, которое считал «угрожающим». Макрон также говорил, что в вопросе безопасности и способности себя защитить ЕС должен стать более независимым от США.

В сентябре 2021 года Боррель уже упоминал о необходимости создать единые европейские силы для защиты союза в связи с ситуацией в Афганистане после вывода американских войск. «Я думаю, это понятно, что потребность в большей «европейской обороне» никогда еще не была такой очевидной — после событий в Афганистане», — заявил он.

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О нарастании напряженности на европейском континенте в воскресенье говорил и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. В интервью телеканалу «Беларусь 1» он заявил, что в организации рассматривают расширение НАТО как «предпосылку для нарастания напряженности и дальнейшей милитаризации в регионе».

При этом Зась подчеркнул, что у ОДКБ достаточно сил и средств для реагирования на возможные угрозы и необходимости в расширении силового блока нет.

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