Володин потребовал от США компенсации «за распространение» коронавируса
США должны выплатить компенсации всем странам, которые понесли убытки от пандемии коронавируса, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.
«Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность», — написал он.
Володин призвал остановить и рассекретить военные биологические разработки США по всему миру.
США находится на первом месте по числу случаев заражения COVID-19, следует из данных ВОЗ. Коронавирусом в стране переболели более 86 млн человек, что на 43 млн больше, чем заболевших в Индии. От последствий COVID-19 в США умерли более 1 млн человек.
Так спикер Госдумы отреагировал на интервью председателя комиссии научного журнала Lancet по изучению COVID-19 (SARS-CoV-2), профессора экономики Джеффри Сакса изданию Teheran Times.
Сакс назвал две гипотезы происхождения коронавируса: природное распространение или создание в лаборатории. Он отметил, что правительство США финансировало множество опасных генетических манипуляций с SARS-вирусами и до сих пор не раскрыло информацию об этом.
«Есть тревожные признаки того, что это исследование могло создать SARS-CoV-2, вирус, вызывающий болезнь COVID-19. Мы можем подозревать это, потому что американские ученые заявили о намерении манипулировать вирусами таким образом, чтобы они могли создать вирус», — сказал председатель комиссии.
При этом он отказался верить в то, что коронавирус появился в качестве биологического оружия. Профессор предположил, что распространение могло произойти во время исследований по созданию лекарств и вакцин, однако полной информации пока нет.
«Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии», — заявил Володин.
Первую вспышку последнего коронавируса специалисты выявили в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Политики и журналисты выдвигали версию о том, что вирус мог распространиться в результате утечки из лаборатории, Китай отвергал подобную возможность.
В марте 2021 года команда экспертов из Китая и других стран провела исследование в Ухане в рамках миссии ВОЗ. Они выделили четыре теории происхождения COVID-19. Самой вероятной специалисты посчитали передачу вируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом они сочли, что возможна и прямая передача вируса от летучих мышей. Версию о передаче через замороженные или охлажденные продукты назвали маловероятной, а вариант об утечке вируса из лаборатории в Ухане «крайне маловероятной».
Позже глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз заявлял, что доказательств распространения COVID-19 после утечки из китайской лаборатории нет. «Была другая идея, что, возможно, это была случайная утечка из лаборатории <...>. Я никогда не исключал этого, хотя не было никаких доказательств», — говорил он.
10 июня этого года научная консультативная группа по происхождению новых патогенов SAGO при ВОЗ сообщила, что в данных об инфекции коронавируса остаются пробелы, которые мешают восстановить картину распространения вируса.
Эксперты отметили, что вирус обнаружили у заболевших, которые были связаны с рынком морепродуктов в Ухане, однако источник инфекции и его путь до рынка остается неизвестным. Они рекомендовали еще раз изучить версию о лабораторном происхождении.