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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ обнародовала доклад о происхождении COVID-19

Версия о лабораторном происхождении вируса признана «крайне маловероятной». Однако эксперты призвали к дальнейшему расследованию причин возникновения пандемии
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала доклад по результатам расследования, которое проводилось международной группой экспертов организации с целью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию.

В докладе представлены четыре версии происхождения вируса, и каждая из них получила свою оценку вероятности.

В частности, наиболее вероятной версией возникновения пандемии эксперты называют передачу вируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. Передача вируса напрямую от летучих мышей названа возможной. Версия о передаче вируса через замороженные или охлажденные продукты считается маловероятной. Вероятность утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане является «крайне маловероятной».

В то же время авторы доклада призвали продолжать изучение вопроса о происхождении COVID-19.

Американские ученые изучат доклад ВОЗ о происхождении коронавируса
Общество
Фото:Ricardo Moraes / Reuters

Международная команда экспертов проводила расследование в городе Ухань, откуда началось распространение коронавируса с 14 января по 10 февраля 2021 года. В команду входили 17 экспертов из Китая и 17 специалистов из других стран.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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