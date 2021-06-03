В США заявили об отсутствии доказательств утечки COVID-19 из лаборатории

На данный момент нет доказательств, что коронавирус начал распространяться по миру после утечки из китайской лаборатории. Об этом заявил глава Национальных институтов здравоохранения США (при Министерстве здравоохранения и социальных служб) Фрэнсис Коллинз, передает Fox News.

«Была другая идея, что, возможно, это была случайная утечка из лаборатории <...>. Я никогда не исключал этого, хотя не было никаких доказательств», — отметил Коллинз.

Специалист пояснил, что «экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств». Гипотеза с утечкой вируса из лаборатории, по его мнению, является экстраординарной, поэтому для ее подтверждения нужны соответствующие доказательства.

«Я не думаю, что мы знаем, что произошло в Ухане», — добавил Коллинз.