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Попова предупредила об активности «отдохнувшего» в период COVID-19 гриппа

В период пандемии коронавируса заболеваемость гриппом не была высокой, но теперь вирус может быть более активным, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться», — сказала она. Предполагается, что будут вакцинированы не менее 60% населения, отметила Попова.

COVID-19, как указала глава Роспотребнадзора, в стране сейчас менее активен, число заболевших в стране снижается, но «вирус никуда не ушел».

«И, очевидно, не уйдет. Он встраивается в свою повестку, и каждый день он все-таки поражает определенное количество людей, хотя каждый день или неделю к неделе их количество общее становится меньше», — рассказала Попова. Она выразила надежду, что и в дальнейшем «пандемический потенциал» коронавируса будет идти на спад.

«Ростех» назвал сроки выпуска единой вакцины от COVID и гриппа
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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В период пандемии во многих странах мира наблюдалось снижение заболеваемости другими вирусными заболеваниями, в частности, гриппом. Эту тенденцию отмечали и в России, и, например, в США и
Австралии. В январе 2022-го Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщил, что в Европе может произойти твиндемия (двойная эпидемия) коронавируса и гриппа, поскольку последний возвращался на континент быстрыми темпами.

Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев в разговоре с РБК отмечал, что такое явление возможно, поскольку грипп никуда не исчезнет и с ним придется бороться всегда. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович указывала, что пока недостаточно информации о том, как протекают «эти две эпидемические ветки» и как они они будут взаимодействовать друг с другом.

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грипп вирус заболеваемость Анна Попова

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