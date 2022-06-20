Гинцбург счел возможным создание в лаборатории подобного COVID-19 вируса

Александр Гинцбург (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Создать вирус, похожий на COVID-19, в лабораторных условиях так, чтобы его нельзя было отличить от вируса, возникшего естественным образом, возможно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Воспроизвести с РНК-содержащими вирусами эволюционный процесс по Дарвину в лабораторных условиях в настоящее время возможно. Поэтому отличить вирус, который возник в природе, и тот вирус, который возник в лаборатории, современными методами невозможно», — сказал Гинцбург, отметив, что пока нет точной информации, был ли коронавирус природным или создан лабораторно.

Ученые из разных стран продолжают изучать все возможные версии происхождения COVID-19. Так, в марте 2021 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад по исследованию экспертов из Китая в Ухане, которые выделили четыре теории происхождения инфекции. Наиболее вероятной они сочли передачу вируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. В то же время версия о передаче коронавируса через охлажденные или замороженные продукты считается маловероятной, а о его утечке из уханьской лаборатории — «крайне маловероятной».

Версию об искусственном происхождении COVID-19 неоднократно выдвигали в США. В августе 2021 года офис нацразведки США опубликовал свой отчет о происхождении коронавируса. В нем говорилось, что коронавирус не был разработан Китаем в качестве биологического оружия и что китайские чиновники не имели информации о вирусе до возникновения первых очагов SARS-CoV-2. В то же время, указывала разведка, доказательств, чтобы исключить гипотезу об искусственном происхождении вируса, недостаточно.

В Китае отвергали теории, связанные с искусственным происхождением коронавируса, и указывали на заявление ВОЗ о том, что свидетельств его создания в лаборатории нет.

По словам доктора биологических наук, заведующего лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергея Нетесова, в научной среде существуют две основные гипотезы о происхождении COVID-19 — естественное происхождение или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных.