Кремль перед саммитом назвал «бедственными» отношения США и России

Подготовка к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 16 июля в Хельсинки, продвигается, рассказал пресс-секретарь российского президента. Это, сказал Дмитрий Песков, уже является позитивным фактом

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Кремль перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назвал отношения между двумя этими странами «бедственными». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Сейчас, напомнил официальный представитель Кремля, идет подготовка к саммиту. Дипломатическое и другие ведомства, по словам Пескова, «надеются на то, что по итогам своего общения президенты дадут пресс-конференцию».​ «Сам факт того, что главы государств готовы на встречу и готовятся к ней — уже позитивный на фоне бедственного положения наших двухсторонних отношений», — сказал он.

Российско-американский саммит намечен на 16 июля. Он должен состояться в Хельсинки. Инициативу провести его в конце марта выдвинул президент США. Такое предложение Путину он, как рассказывали в Белом доме, сделал по телефону. Тогда же главы государств, по информации представителя администрации американского лидера, обсудили несколько возможных для встречи мест.

Окончательно место было определено 27 июня во время визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Президенты встретятся в Хельсинки, объявили на следующий день Кремль и Белый дом. Во время переговоров, указывали представители администрации главы России, Путин и Трамп обсудят перспективы развития отношений двух стран, а также международную повестку. Сам президент США заявил, что хочет поговорить с российским коллегой о ситуациях в Сирии и на Украине, а также поднять вопрос о вмешательстве России в американские выборы. Возможность обсуждения в Хельсинки статуса Крыма Кремль 2 июля отверг. Белый дом на следующий день информацию об этом комментировать отказался.

Не ждать от встречи Путина и Трампа конкретных результатов ранее призвал Болтон. «Очень много времени прошло без саммита между лидерами. Какие бы решения они ни приняли, мы потом будем их прорабатывать и продвигаться вперед», — отмечал советник президента США.