Кремль отверг возможное обсуждение принадлежности Крыма в Хельсинки

Президент России Владимир Путин не будет обсуждать вопрос Крыма на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, ​передает корреспондент РБК.

«Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России», — сказал Песков.

Он напомнил, что позиции Москвы и Вашингтона расходятся по многим вопросам. Однако Песков подчеркнул, что наличие противоречий не должно стать препятствием на пути налаживания и расширения двустороннего диалога.

Ранее Трамп заявил, что бывший американский президент Барак Обама допустил развитие сегодняшней ситуации с Крымом. При этом на вопрос журналистов о признании Крыма российским Трамп ответил «посмотрим».

Однако советник президента США Джон Болтон после встречи с Путиным заявил, что сторонам пришлось признать наличие разногласий в вопросе признания Крыма частью России.

Встреча президентов России и США состоится 16 июля в Хельсинки.