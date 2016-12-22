Кремль и Белый дом назвали дату и место встречи Путина и Трампа

Президенты России и США встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки, объявили в Кремле и в Белом доме

Дональд Трамп и Владимир Путин. 10 ноября 2017 года (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки, президенты обсудят перспективы развития отношений двух стран, а также вопросы международной повестки, сообщили в Кремле.

Дату и место встречи также огласили в Белом доме, передает Reuters.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что запрос о проведении встречи власти страны получили от высокопоставленных чиновников двух стран на прошлой неделе. «Финляндия последовательно выступает за диалог в международных отношениях», — добавил Ниинистё.

Он сообщил, что окончательная повестка встречи Путина и Трампа пока не определена. Президент Финляндии выразил надежду, что президенты обсудят и ограничение вооружений. «Даже маленькие шаги по снижению напряженности будут в интересах всех», — сказал он. Ниинистё сказал, что и сам планирует провести беседы с каждым из президентов и затронуть ситуацию в регионе Балтийского моря, а также проблемы Арктики.

Окончательная договоренность о проведении встречи глав России и США была достигнута в среду, 27 июня, во время визита в Москву советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона. Тогда же стороны договорились одновременно объявить о месте и времени двустороннего саммита в четверг.

В марте 1997 года в Хельсинки прошла встреча президентов Бориса Ельцина и Билла Клинтона.

До официального объявления в американских и европейских СМИ называли два варианта места — Вена и Хельсинки.

Встреча начнется днем, президенты проведут беседу тет-а-тет, потом возможно протокольное мероприятие, например рабочий завтрак. Также предусмотрена пресс-конференция, рассказал 27 июня помощник российского президента Юрий Ушаков. Он также допустил, что по итогам будет принята декларация. «Cам факт проведения такого саммита уже является серьезным результатом. Мы не исключаем достижения конкретных договоренностей и результатов. Накопилось уже очень много вопросов. И президент Трамп считает, что наступило время для проведения личной встречи, и президент Путин согласился с этим», — сказал на пресс-конференции Джон Болтон по итогам рабочего дня в Москве.

Хотя место встречи не было объявлено в среду, представители обеих сторон рассказали, о чем президенты будут говорить. Основными темами могут стать двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоружение, сообщил Ушаков.

На пресс-конференции в Москве Болтон также признал, что встреча Трампа с Путиным может быть негативно воспринята в США. «Трамп знает, что политический истеблишмент в Вашингтоне не поддерживает его встречу с Путиным, что только еще больше заставляет его хотеть провести такую встречу», — сказал РБК старший научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета Дмитрий Горенбург. «Лучшая параллель — это решение Трампа встретиться с Ким Чен Ыном, против чего выступали практически все в Вашингтоне. Однако повестка Трампа — это сделать фото перед встречей и сообщить, что встреча состоялась и дает возможность начать восстанавливать отношения», — рассуждает Горенбург.

«Как мы видели по встрече с лидером Северной Кореи, у Трампа большая уверенность в собственной способности вести переговоры и заключать сделки с иностранными лидерами, особенно с таким, как президент Владимир Путин, которым он восхищается», — обратил внимание в разговоре с РБК научный сотрудник Центра военно-морского анализа и Института Кеннана Джеффри Эдмондс. «Пока непонятно, какие именно темы будут обсуждаться, так как президент Трамп показал себя как человек, который редко глубоко готовится к подобным встречам. Тем не менее вероятно, что будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности, учитывая прошлые комментарии президента США о нежелании вступать в новую гонку вооружений», — предполагает Эдмондс. «Скорее всего, будут подниматься вопросы Сирии, Украины, контроля за вооружениями. Учитывая хорошо описанное невнимание Трампа к деталям, вряд ли стороны смогут добиться существенного прогресса по любому из вопросов», — резюмирует Горенбург.

До сих пор Путин и Трамп встречались дважды. В июле прошлого года на саммите «Двадцатки» в Гамбурге они провели переговоры. В конце прошлого года во Вьетнаме на саммите АТЭС о проведении отдельных переговоров сторонам договориться не удалось, но президенты несколько раз общались на мероприятиях саммита.​