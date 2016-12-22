Трамп обозначил темы встречи с Путиным

На предстоящем саммите американский лидер надеется обсудить со своим российским коллегой ситуации в Сирии и на Украине, а также поднять вопрос о вмешательстве России в американские выборы

Дональд Трамп (Фото: Toya Sarno Jordan / CNP / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на борту номер один по пути в Нью-Джерси, рассказал о темах и вопросах, которые он собирается поднять во время встречи с главой России Владимиром Путиным, передает Reuters.

В частности, американский лидер, по его словам, планирует обсудить с российским политиком ситуации на Украине и в Сирии, а также «поднять вопрос о вмешательстве России в выборы США». Остальных подробностей повестки Трамп не привел.

Саммит, на котором должны встретиться главы государств состоится 16 июля в Хельсинки. Помощник президента России Юрий Ушаков прежде говорил о том, что в ходе этих переговоров Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки, а также сирийское урегулирование.

При этом президент Финляндии Саули Ниинистё прежде выражал надежду на то, что на саммите президенты также обсудят ограничение вооружений. «Даже маленькие шаги по снижению напряженности будут в интересах всех», — отмечал политик, подчеркивая, что сам собирается провести переговоры с каждым из глав государств и затронуть в беседе с ними ситуацию в регионе Балтийского моря, а также проблемы Арктики.​

Телеканал CNN 28 июня сообщил о том, что во время переговоров Трамп планирует заключить с Путиным соглашение, которое позволит ускорить процесс вывода американских войск с территории Сирии. Также, согласно ей, оппозиция должна будет отдать Дамаску часть территорий, остающихся под ее контролем. «Я не понимаю, на чем зиждется сообщение CNN, имеет ли под собой что-то эта информация, тут нам ничего не известно, остается только удивляться», — отреагировал на это на следующий день пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Ранее Путин и Трамп встречались только два раза. Впервые главы государств провели переговоры в июле прошлого года на саммите G20 в Гамбурге. В конце прошлого года во Вьетнаме на саммите АТЭС о проведении отдельных переговоров сторонам договориться не удалось, однако президенты несколько раз виделись и общались на мероприятиях саммита.​