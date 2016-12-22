Белый дом подтвердил данные о подготовке встречи Трампа и Путина

В ходе последнего телефонного разговора Дональд Трамп предложил Владимиру Путину провести совместную встречу, подтвердили в Белом доме. Ранее о такой инициативе американского лидера рассказывали российский посол и помощник Путина

Сара Сандерс (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин во время их последнего телефонного разговора обсудили ряд возможных для встречи мест, говорится в заявлении официального представителя Белого дома Сары Сандерс.

Инициативу провести встречу 20 марта выдвинул Трамп, подтвердили в администрации главы США. Прежде о таком предложении американского политика рассказывали российский посол в США Анатолий Антонов, а также помощник Путина Юрий Ушаков. Однако со времени телефонного разговора конкретных обсуждений подготовки визита не велось, замечал последний.

Встреча, как уточнила Сандерс, может состояться «в ближайшем будущем». Во время диалога политики, по ее данным, допускали: местом может стать Белый дом.

Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся по инициативе американской стороны 20 марта. Тогда президент США поздравил российского лидера с победой на выборах. Однако в Белом доме, как стало известно позже газете The Washington Post, президенту США настоятельно не рекомендовали этого делать. Диалог с Путиным в администрации американского президента Трампу, напротив, советовали начать с «дела Скрипаля».

После этого звонок американского лидера президенту России раскритиковали лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл и сенатор Джон Маккейн. В ответ на это Трамп заявил, что, по его мнению, ладить с Россией «это хорошо, а не плохо». Несмотря на это через несколько дней США приняли решение выслать из страны 48 дипломатов и 12 сотрудников российского представительства в ООН. Всех их в Вашингтоне сочли сотрудниками российской разведки под прикрытием.

То, что Трамп в разговоре с Путиным 20 марта не предупредил его о высылке дипломатов, официальный представитель Совета национальной безопасности США Майкл Энтон позже объяснил нежеланием главы Штатов заранее предупреждать о готовящихся мерах.

Об озвученном в ходе диалога предложении президента США провести встречу в Кремле сразу не рассказали. Впервые об этом во время интервью телеканалу NBC News 30 марта упомянул посол России в США Анатолий Антонов. «Я считаю, что это очень позитивный сигнал от США», — отмечал он, подчеркивая, что, по его мнению, для глав государств «настало время сесть [за стол переговоров], обсудить состояние наших отношений и поговорить о том, как стабилизировать [ситуацию]». Тогда же о таком предложении Трампа Путину без указания источников информации писала газета The New York Times.