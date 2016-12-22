Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,93 57,23 EUR Нал. 71,34 70,51 USD Бирж. 57,60 +0,45 EUR Бирж. 70,78 +0,35 USD ЦБ. 57,29 +0,02 EUR ЦБ. 70,60 +0,04 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7008,00 +549,00 MOEX 2263,42 -0,33% RTS 1237,32 -0,97% Brent 67,87 -2,13% DJIA 23614,67 -2,03% Nasdaq 6858,91 -2,90% FTSE 7056,61 +0,17%
Белый дом подтвердил данные о подготовке встречи Трампа и Путина
Лента новостей
Португалия упростила выдачу виз для граждан России 18:48, Политика Россия ответила на рекомендации компаниям Британии бойкотировать ПМЭФ 18:37, Общество Семья пропавшего в Индии российского туриста сообщила о его гибели 18:30, Общество Суд арестовал организатора митинга против «Ядрово» 18:26, Общество Фергюсон потерял пояс чемпиона UFC из-за отказа драться с Нурмагомедовым 18:23, Спорт Люди с аутизмом: кто они и что вы о них знаете 18:21, Спецпроект РБК PINK Тайвань ужесточит регулирование криптовалют: как отреагирует рынок 18:20, Крипто В Саратове обрушилась часть расселенного дома 18:15, Общество Суд в Екатеринбурге не нашел нарушений в сравнении Ленина с Гитлером 18:12, Общество Обвиняемые по делу о госизмене в ЦИБ ФСБ частично признали вину 18:10, Технологии и медиа Чистая прибыль «Газпрома» за год упала в четыре раза 18:07, Бизнес В Казахстане объяснили обыски в редакции Forbes Kazakhstan 18:00, Общество В Салехарде возбудили дело после нападения стаи собак на ребенка 17:56, Общество Белый дом подтвердил данные о подготовке встречи Трампа и Путина 17:50, Политика ФССП пообещала к лету решить проблему взыскания штрафов с полных тезок 17:49, Общество Умерла бывшая супруга экс-президента ЮАР Нельсона Манделы 17:42, Общество У моряков арестованного на Украине траулера «Норд» отобрали паспорта 17:40, Общество ЦБ спрогнозировал рост стоимости санируемых им банков в полтора раза 17:40, Финансы HeadHunter проведет IPO на $250 млн 17:38, Технологии и медиа МИД объявил персоной нон грата сотрудника посольства Черногории 17:36, Политика В ЦБ доказали эффективность словесных интервенций 17:34, Экономика Чем опасна инстаграм-косметология и хирургия 17:27, Стиль Действующий президент Египта ас-Сиси набрал на выборах 97% голосов 17:25, Политика Мутко прокомментировал поведение выругавшегося Смолова 17:24, Спорт Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 17:21, РБК и Билайн Правительство дало 5 минут для дозвона жильцов в аварийные службы 17:15, Общество Киев предложил обменять 20 россиян на заключенных в России украинцев 17:11, Политика Из отеля в Вашингтоне госпитализировали 48 подростков 17:11, Общество
Белый дом подтвердил данные о подготовке встречи Трампа и Путина
Политика, 17:50
0
Белый дом подтвердил данные о подготовке встречи Трампа и Путина
В ходе последнего телефонного разговора Дональд Трамп предложил Владимиру Путину провести совместную встречу, подтвердили в Белом доме. Ранее о такой инициативе американского лидера рассказывали российский посол и помощник Путина
Сара Сандерс (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин во время их последнего телефонного разговора обсудили ряд возможных для встречи мест, говорится в заявлении официального представителя Белого дома Сары Сандерс.

Инициативу провести встречу 20 марта выдвинул Трамп, подтвердили в администрации главы США. Прежде о таком предложении американского политика рассказывали российский посол в США Анатолий Антонов, а также помощник Путина Юрий Ушаков. Однако со времени телефонного разговора конкретных обсуждений подготовки визита не велось, замечал последний.

Встреча, как уточнила Сандерс, может состояться «в ближайшем будущем». Во время диалога политики, по ее данным, допускали: местом может стать Белый дом.

Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся по инициативе американской стороны 20 марта. Тогда президент США поздравил российского лидера с победой на выборах. Однако в Белом доме, как стало известно позже газете The Washington Post, президенту США настоятельно не рекомендовали этого делать. Диалог с Путиным в администрации американского президента Трампу, напротив, советовали начать с «дела Скрипаля».

Трамп предложил Путину встретиться в Белом доме
Политика

После этого звонок американского лидера президенту России раскритиковали лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл и сенатор Джон Маккейн. В ответ на это Трамп заявил, что, по его мнению, ладить с Россией «это хорошо, а не плохо». Несмотря на это через несколько дней США приняли решение выслать из страны 48 дипломатов и 12 сотрудников российского представительства в ООН. Всех их в Вашингтоне сочли сотрудниками российской разведки под прикрытием.

То, что Трамп в разговоре с Путиным 20 марта не предупредил его о высылке дипломатов, официальный представитель Совета национальной безопасности США Майкл Энтон позже объяснил нежеланием главы Штатов заранее предупреждать о готовящихся мерах.

Трамп ответил на критику из-за звонка Путину с поздравлениями
Политика

Об озвученном в ходе диалога предложении президента США провести встречу в Кремле сразу не рассказали. Впервые об этом во время интервью телеканалу NBC News 30 марта упомянул посол России в США Анатолий Антонов. «Я считаю, что это очень позитивный сигнал от США», — отмечал он, подчеркивая, что, по его мнению, для глав государств «настало время сесть [за стол переговоров], обсудить состояние наших отношений и поговорить о том, как стабилизировать [ситуацию]». Тогда же о таком предложении Трампа Путину без указания источников информации писала газета The New York Times.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США Россия , саммит
Главное
Обвиняемые по делу о госизмене в ЦИБ ФСБ частично признали вину Технологии и медиа
Материалы по теме
Трамп предложил Путину встретиться в Белом доме Политика
Москалькова сообщила об отказе Трампа помиловать летчика Ярошенко Политика
Трамп ответил на критику из-за звонка Путину с поздравлениями Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.