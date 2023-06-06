Красный Крест счел обрушение ГЭС одним из самых главных событий конфликта

Красный Крест: разрушение Каховской ГЭС стало одним из самых значимых с февраля 2022 года

Разрушение Каховской ГЭС стало одним из самых значимых с февраля 2022 года — тысячи людей останутся без крова и будут остро нуждаться в гуманитарной помощи, отметили в Международном Красном Кресте

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Разрушение Каховской ГЭС является одним из самых значительных повреждений критически важной инфраструктуры с февраля 2022 года. Об этом заявил Международный комитет Красного Креста.

«Тысячи людей на обоих берегах Днепра уже пострадали от наводнения, ставящего под угрозу жизни. Многие останутся без крова и будут остро нуждаться в гуманитарной помощи», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Представители МККК совместно с местными властями и партнерами оценивают, как оказать помощь пострадавшим.

МККК отмечает, что плотины пользуются особой защитой в соответствии с международным гуманитарным правом, поскольку их прорыв может привести к серьезным последствиям для гражданского населения.

Разрушение плотины Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона, произошло утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на станции из-за обстрелов разрушились задвижки, после чего вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

Под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов по обе стороны Днепра (левый берег контролируют российские силы, правый — украинские).

В Новой Каховке эвакуируют жителей, уровень воды там поднялся выше 10 м. В Новокаховском городском округе ввели режим ЧС. Позднее Леонтьев сообщил, что Новая Каховка затоплена.

Всего в зоне риска подтопления оказались 22 тыс. жителей и 14 населенных пунктов, говорил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Украинская сторона также эвакуирует население — в критической зоне оказались около 16 тыс. человек. Для вывоза жителей власти запустят эвакуационные поезда из Херсона в Николаев.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве плотины, назвав произошедшее терактом. В Кремле отвергли обвинения и заявили, что произошедшее является «преднамеренной диверсией» украинской стороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил диверсию «неудачным наступлением» ВСУ и стремлением лишить воды Крым.