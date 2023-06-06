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Херсонские власти сообщили о 22 тыс. жителей в зоне риска подтопления

Херсонский премьер Алексеенко: в зоне подтопления из-за разрушения плотины 22 тыс. человек
В зону подтопления из-за обрушения плотины Каховской ГЭС могут попасть 14 территорий, где проживают 22 тыс. человек, заявил глава Херсонского правительства Алексеенко
Затопление после разрушения задвижек на Херсонской ГЭС
Затопление после разрушения задвижек на Херсонской ГЭС (Фото: ТАСС)

В зоне риска подтопления из-за разрушения плотины Каховской ГЭС находятся 22 тыс. жителей. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«В зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре», — написал он в телеграм-канале.

Автобусы и места размещения людей на случай, если потребуется эвакуация, подготовлены, главы муниципальных образований организовали информирование населения, подчеркнул Алексеенко. Он добавил, что в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей.

Фото:Яндекс.Карты Фото:Яндекс.Карты 14 населенных пунктов попавших в зону подтопления

Ранее администрация Херсонской области призвала жителей прибрежных населенных пунктов быть готовыми к эвакуации. 

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на станции из-за обстрелов ночью разрушились задвижки, в связи с чем вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. По его словам, потребности в эвакуации города пока нет. Глава города отмечал, что, возможно, понадобится временная эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных ниже по течению. 

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Позже Леонтьев сказал, что в зону затопления могут попасть около 300 домов в поселке Днепряны и селе Корсунка в пригороде Новой Каховки.

На правом берегу Днепра, который находится под контролем Киева, объявили эвакуацию ряда населенных пунктов.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от Новой Каховки. 7 мая на ГЭС начали контролируемый сброс воды, чтобы избежать прорыва дамбы.

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