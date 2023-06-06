Херсонский премьер Алексеенко: в зоне подтопления из-за разрушения плотины 22 тыс. человек

Херсонские власти сообщили о 22 тыс. жителей в зоне риска подтопления

В зону подтопления из-за обрушения плотины Каховской ГЭС могут попасть 14 территорий, где проживают 22 тыс. человек, заявил глава Херсонского правительства Алексеенко

Затопление после разрушения задвижек на Херсонской ГЭС (Фото: ТАСС)

В зоне риска подтопления из-за разрушения плотины Каховской ГЭС находятся 22 тыс. жителей. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«В зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре», — написал он в телеграм-канале.

Автобусы и места размещения людей на случай, если потребуется эвакуация, подготовлены, главы муниципальных образований организовали информирование населения, подчеркнул Алексеенко. Он добавил, что в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей.

Ранее администрация Херсонской области призвала жителей прибрежных населенных пунктов быть готовыми к эвакуации.

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на станции из-за обстрелов ночью разрушились задвижки, в связи с чем вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. По его словам, потребности в эвакуации города пока нет. Глава города отмечал, что, возможно, понадобится временная эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных ниже по течению.

Позже Леонтьев сказал, что в зону затопления могут попасть около 300 домов в поселке Днепряны и селе Корсунка в пригороде Новой Каховки.

На правом берегу Днепра, который находится под контролем Киева, объявили эвакуацию ряда населенных пунктов.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от Новой Каховки. 7 мая на ГЭС начали контролируемый сброс воды, чтобы избежать прорыва дамбы.