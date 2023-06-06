Власти Украины сообщили о запуске эвакуационных поездов из Херсона

Из-за частичного разрушения плотины Каховской ГЭС есть угроза затопления 80 населенных пунктов, сообщил украинский премьер Шмыгаль. Из Херсона в Николаев запустят эвакуационные поезда, первый поезд отправится в 12:00

Для эвакуации жителей правого берега Херсона (находится под контролем Киева) сформированы поезда в Николаев, сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В настоящее время проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне. Сформированы эвакуационные поезда в Николаев», — написал он.

По словам Шмыгаля, из-за разрушения плотины Каховской ГЭС есть угроза затопления 80 населенных пунктов.

В эвакуации жителей Херсона и близлежащих сел участвует украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця». «Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда», — сообщается в Telegram компании.

Плотина Каховской ГЭС была частично разрушена утром 6 июня. Она находится по течению Днепра выше Херсона. Украинские власти объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу. Как сообщили в областной администрации, в критической зоне там оказались около 16 тыс. человек.

В свою очередь глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко (под российским контролем находится левый берег) сказал, что в зоне риска подтопления находятся 22 тыс. жителей. По его словам, под угрозой оказались прибрежные территории 14 населенных пунктов. Алексеенко добавил, что на случай эвакуации уже готовы автобусы и места размещения людей.

Украинские военные заявили, что Каховскую ГЭС подорвала российская сторона. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг эту информацию. По данным российских властей, плотина была частично разрушена в результате обстрелов с украинской стороны.