В Новой Каховке началась эвакуация после разрушения плотины

В Новой Каховке началась эвакуация, в город направили группу спасателей. Под угрозой затопления 14 населенных пунктов на правом берегу Днепра оказались после частичного разрушения плотины Каховской ГЭС

Новая Каховка. Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

В Новой Каховке после частичного разрушения плотины Каховской ГЭС началась эвакуация жителей прибрежных территорий, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Владимир Леонтьев.

«Город продолжает подвергаться прямо сейчас обстрелам ракетным. Я думаю, что жители около 300 домов будут эвакуированы, и уже сейчас эвакуируются <...> для того, чтобы избежать жертв», — сказал он.

Всего в зоне риска подтопления оказались 22 тыс. жителей, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его словам, под угрозой находятся прибрежные территории 14 населенных пунктов. В Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки выехали три оперативные группы спасателей, добавил он.

Украинская сторона, которая контролирует правый берег Днепра, также эвакуирует население. Как сообщили в областной администрации, в критической зоне там оказались около 16 тыс. человек. Для вывоза жителей власти запустят эвакуационные поезда из Херсона в Николаев.

Плотина Каховской ГЭС была частично разрушена утром 6 июня. Она находится по течению Днепра выше Херсона. ВСУ заявили, что плотину подорвали российские силы. Леонтьев эту информацию опроверг. По данным российских властей, плотина была частично разрушена в результате обстрелов с украинской стороны. По словам источника ТАСС в экстренных службах, в настоящий момент разрушено 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается.

В связи с произошедшим президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны.