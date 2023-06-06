Новую Каховку затопило после разрушения плотины ГЭС

До конфликта население затопленного города превышало 44 тыс. человек. Сейчас у городского Дворца культуры плавают лебеди. В администрации допустили, что уровень воды может достичь 12 м. В городе идет эвакуация

Новая Каховка. Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Новая Каховка затоплена после разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщил глава городской администрации Владимир Леонтьев.

«Город затоплен», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

До начала конфликта на Украине население города составляло более 44 тыс человек.

На улицы Новой Каховки из-за частичного разрушения плотины Каховской ГЭС продолжает поступать вода, затопление уже происходит и в центре города, сообщил корреспондент «Известий».

«Днепр вышел из берегов, вода поступает и заходит уже на улицы города, в самый центр», — сказал он.

На кадрах, которые опубликовало «РИА Новости», видно, что у дворца культуры в Новой Каховке вода, там плавают лебеди.

Плотина Каховской ГЭС была частично разрушена утром 6 июня. Она находится выше Херсона по течению Днепра. ТАСС сообщил, что половины пролетов плотины уже нет, обрушение продолжается.

Киев обвинил Москву в подрыве на ГЭС. Российские официальные лица эту информацию опровергают. В администрации Херсонской области заявили, что плотина была разрушена в результате ночного удара укранинских сил.

Из-за случившегося под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов по обе стороны Днепра (левый берег контролируют российские силы, правый — украинские). Власти начали эвакуацию.

В Новой Каховке эвакуируют жителей около 300 домов. Уровень воды там поднялся до 10 м. В администрации допустили, что на максимуме он может дойти и до 12 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим ЧС.