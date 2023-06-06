Кеннеди-младший оценил потери ВСУ в 350 тыс. человек

Вооруженные силы Украины потеряли на передовой 350 тыс. человек, с таким утверждением в эфире Fox News выступил Роберт Кеннеди-младший — племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и сын политика Роберта Кеннеди. Фрагменты видеозаписи опубликовали пользователи Twitter.

Кеннеди не уточнил, откуда эти сведения, но заявил, что «нам об этом не говорят».

Кеннеди-младший подал заявку на участие в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии 6 апреля. Его соперником на праймериз демократов станет действующий президент США Джо Байден, который 25 апреля тоже объявил о планах участвовать в выборах.

В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою». Советник главы офиса президента Михаил Подоляк тогда же сообщал, что число убитых составляет от 100 до 200 человек каждый день.В минувшем декабре Подоляк сказал, что ВСУ за девять месяцев боевых действий потеряли от 10 тыс. до 13 тыс. погибшими.

12 мая издание Euractiv написало со ссылкой на внутренний меморандум ЕС, что с 24 февраля 2022 года потери Киева составили 13 тыс. убитыми и 35 тыс. ранеными.

Российское Минобороны в сентябре 2022 года оценивало потери украинской армии в более 100 тыс. Министр Сергей Шойгу утверждал, что 61,2 тыс. человек погибли, 49,3 тыс. получили ранения. Позднее ведомство приводило данные о потерях по месяцам. Так, за май, по сведениям Минобороны России, украинская сторона потеряла более 16 тыс. военнослужащих.

Потери российской стороны Минобороны в последний раз раскрывало в конце сентября 2022 года: тогда Шойгу заявил, что с начала военных действий погибли 5937 российских военных.