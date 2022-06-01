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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский оценил ежедневные потери украинской армии

Зеленский: Украина ежедневно теряет до 100 солдат убитыми и 500 ранеными
Президент назвал особенно сложной ситуацию на востоке. Он подчеркнул, что Украина не планирует вести боевые действия на российской территории

На Украине в результате боевых действий ежедневно гибнут до 100 военнослужащих ВСУ, заявил в интервью Newsmax президент страны Владимир Зеленский.

«Ситуация очень сложная. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою», — сказал он. По словам главы государства, наиболее тяжелая обстановка складывается «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска».

Он назвал свою страну «оборонительным периметром», «физическим барьером» на пути российской армии. Президент подчеркнул, что Киев не планирует нападать на Россию: «Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория».

На пресс-конференции в мае Зеленский говорил, что в боях на востоке страны ежедневно погибает до 100 солдат.

Общие потери за все время российской спецоперации президент Украины в середине апреля оценил в 2,5 тыс. — 3 тыс. убитыми и 10 тыс. ранеными. При этом Минобороны России к тому времени сообщило о 14 тыс. безвозвратных и 16 тыс. санитарных потерь в ВСУ. 16 апреля ведомство заявило уже о 23 тыс. погибших бойцов «украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников». О потерях российской армии в министерстве последний раз сообщало 25 марта (1351 погибший, 3825 раненых).

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

21 мая Зеленский рассказал, что в боевых действиях на стороне Киева участвуют 700 тыс. человек. Президент Украины 27 мая назвал «очень тяжелой» ситуацию в Донбассе, где российская сторона сосредоточила «максимум артиллерии, максимум резервов».

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