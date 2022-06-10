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Военная операция на Украине ,  
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В офисе Зеленского оценили ежедневные потери украинской армии

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина теряет каждый день 100-200 военных
Подоляк сообщил, что ежедневно погибают от 100 до 200 украинских военных, Зеленский ранее говорил о 60-100 погибших в день при 500 раненных. В Киеве увидели причину больших потерь в отсутствии военного паритета с Россией *
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Ежедневные потери украинских сил составляют от 100 до 200 военнослужащих убитыми, большие потери ВСУ вызваны отсутствием паритета между военными возможностями Москвы и Киева. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Newshour BBC World Service, передает украинская служба «Би-би-си».

Он подчеркнул, что Украине не хватает поставленных западом артиллерийских систем, призвав поставить Киеву до 300 орудий.

Около недели назад, в начале июня, оценку ежедневных потерь украинских сил дал президент страны Владимир Зеленский, он сообщил, что каждый день погибают от 60 до 100 солдат, еще около 500 получают ранения. Зеленский назвал сложившуюся ситуацию очень сложной, отметив, что наиболее тяжелая обстановка сейчас «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска».

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Фото: Armée de Terre

В последний раз общие потери украинской армии за время спецоперации России Зеленский называл в середине апреля. Он сказал, что погибли 2,5-3 тыс. человек, еще 10 тыс. получили ранения.

В российском Минобороны в конце марта утверждали, что погибли 14 тыс. украинских военных, еще 16 тыс. человек — ранены, больны или временно утратили боеспособность. При этом в середине марта министерство сообщило о 23 тыс. погибших военных «украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников». О потерях Российской армии в министерстве последний раз сообщали 25 марта: 1351 погибший, 3825 раненых.

Всего к концу мая на стороне Украины в боевых действиях принимали участие 700 тыс. человек, говорил Зеленский. В начале июня он отметил, что Киев «уступает в оснащении» российским войскам, а потому наступление украинской армии невозможно. «Мы понесем еще больше потерь, а люди — мой приоритет», — подчеркнул президент Украины.

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