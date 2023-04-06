Племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в США

Американский юрист Роберт Кеннеди, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, подал заявку на участие в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии. Об этом сообщает CNN.

Документы от Кеннеди поступили в Федеральную избирательную комиссию США, которая отвечает за огранизацию выборов в федеральные органы государственной власти. Подачу заявки подтвердил казначей штаба Роберта Кеннеди Джон Салливан, передает телеканал.

Роберту Кеннеди — младшему 69 лет. Он — сын сенатора от штата Нью-Йорк в 1965-1968 годах и бывшего Генерального прокурора США (1961-1964 гг.) Роберта Кеннеди. Последний приходится братом экс-президенту США Джону Кеннеди, которого застрелили в Далласе (штат Техас) в 1963 году. Роберт Кеннеди, как и его брат, был убит во время предвыборной кампании.

Роберт Кеннеди Младший — адвокат и экологический активист. Он также известен своими взглядами в отношении вакцинации против коронавируса, отмечает телеканал. Кеннеди выступал против прививок и неоднократно критиковал действия властей США по борьбе с пандемией, пишет CNN.

О своих планах баллотироваться на пост президента Кеннеди объявил в Twitter в марте. «Если будет похоже, что я смогу собрать деньги и мобилизовать достаточно людей для победы, я буду участвовать в гонке», — писал он.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 2024 год. Традиционно они проходят в ноябре, а инаугурация избранного президента — в январе следующего года. О своем намерении баллотироваться на пост главы государства уже объявили республиканцы экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами, экс-президент США Дональд Трамп. Основным конкурентом последнего за выдвижение от республиканцев Bloomberg называл губернатора штата Флорида Рона Десантиса.