Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 05 апр, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 05 апр, 16:05
Племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в США Политика, 02:26
Более 760 тыс. человек остались без света в Канаде из-за непогоды Общество, 01:53
ООН и Всемирный банк оценили ущерб энергетике Украины в $10 млрд Политика, 01:52
В Ингушетии произошла перестрелка в зоне контртеррористической операции Общество, 01:24
МИД объявил о скорой отправке удобрений нуждающимся странам Политика, 01:22
Китай призвал не дискутировать о словах про «дружбу без границ» с Россией Политика, 01:08
В ЖК «Мир Митино» на северо-западе Москвы пропал свет Общество, 00:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Politico узнала о разногласиях в ЕС по производству боеприпасов Политика, 00:33
Греция отказалась поставлять Украине танки Leopard Политика, 00:18
Пенсионный фонд закончил год с рекордным профицитом Экономика, 00:00
Как предъявление обвинений Трампу мобилизовало его сторонников Политика, 00:00
«Показуха». Как Овечкин помешал «Вашингтону» выйти в плей-офф НХЛ Спорт, 00:00
«Реал» нанес «Барселоне» самое разгромное домашнее поражение за 60 лет Спорт, 05 апр, 23:58
Украина назвала условие для переговоров с Россией по Крыму Политика, 05 апр, 23:56
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

Племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в США

Племянник экс-президента США Кеннеди подал заявку на участие в выборах главы государства

Американский юрист Роберт Кеннеди, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, подал заявку на участие в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии. Об этом сообщает CNN.

Документы от Кеннеди поступили в Федеральную избирательную комиссию США, которая отвечает за огранизацию выборов в федеральные органы государственной власти. Подачу заявки подтвердил казначей штаба Роберта Кеннеди Джон Салливан, передает телеканал.

Роберту Кеннеди — младшему 69 лет. Он — сын сенатора от штата Нью-Йорк в 1965-1968 годах и бывшего Генерального прокурора США (1961-1964 гг.) Роберта Кеннеди. Последний приходится братом экс-президенту США Джону Кеннеди, которого застрелили в Далласе (штат Техас) в 1963 году. Роберт Кеннеди, как и его брат, был убит во время предвыборной кампании.

Роберт Кеннеди Младший — адвокат и экологический активист. Он также известен своими взглядами в отношении вакцинации против коронавируса, отмечает телеканал. Кеннеди выступал против прививок и неоднократно критиковал действия властей США по борьбе с пандемией, пишет CNN.

О своих планах баллотироваться на пост президента Кеннеди объявил в Twitter в марте. «Если будет похоже, что я смогу собрать деньги и мобилизовать достаточно людей для победы, я буду участвовать в гонке», — писал он.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 2024 год. Традиционно они проходят в ноябре, а инаугурация избранного президента — в январе следующего года. О своем намерении баллотироваться на пост главы государства уже объявили республиканцы экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами, экс-президент США Дональд Трамп. Основным конкурентом последнего за выдвижение от республиканцев Bloomberg называл губернатора штата Флорида Рона Десантиса. 

Читайте на РБК Pro
Под напряжением: как электричество поможет вылечить рак
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
10 золотых правил проектного менеджера
Почему экспорт российских нефтепродуктов растет несмотря на эмбарго ЕС
Теги
президент США Джон Кеннеди президентские выборы
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Трамп назвал сильнейшего конкурента-республиканца на выборах президента
Политика
Трамп назвал предъявление ему обвинений «немыслимым» шагом демократов
Политика
Псаки призвала демократов не радоваться из-за обвинения Трампу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter