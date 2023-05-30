Шойгу озвучил потери Украины за последний месяц

Из данных Минобороны России следует, что за месяц погибли 16 тыс. украинских военных. По данным США, за весь конфликт погибли 17,5 тыс. служащих ВСУ, по сведениям Евросоюза — 13 тыс.

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Вооруженные силы Украины за этот май потеряли более 16 тыс. военнослужащих, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Кроме того, за месяц российские военные сбили 16 самолетов ВСУ, пять вертолетов, 466 беспилотников, уничтожили более 400 танков и других бронемашин, а также 238 орудий полевой артиллерии и минометов, добавил министр.

«За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве... Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции», — подчеркнул Шойгу.

Согласно внутренним данным Евросоюза, украинская армия с начала конфликта по май 2023 года потеряла 13 тыс. человек, писал 12 мая портал Euractiv со ссылкой на конфиденциальный документ, который был составлен на основании заявлений Киева, публикаций в СМИ и утечек разведывательной информации.

Портал отмечал, что американская оценка потерь Украины выше — 17,5 тыс. погибшими. Стали инвалидами, погибли или пропали за время военных действий от 124 тыс. до 131 тыс. украинских военных, считают в Вашингтоне.

В последний раз Украина раскрывала число потерь среди своих военных в декабре 2022 года. Тогда советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что ВСУ за девять месяцев боевых действий потеряли от 10 тыс. до 13 тыс. погибшими.