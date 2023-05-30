Шойгу озвучил потери Украины за последний месяц

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 85,9 (-0,02) Инвестиции, 29 мая, 16:27 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 80,06 (+0,09) Инвестиции, 29 мая, 16:27
ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян виды рыбы Общество, 15:43
FIDE включила Карякина в список участников Кубка мира Спорт, 15:42
Нардеп заявил о решении открыть дело о госизмене против Зеленского Политика, 15:39
«РИА» узнало о задержании украинки за попытку вывезти детей в Германию Политика, 15:34
Атака дронов на Москву. Что известно к 15:30 Политика, 15:31
Власти Ульяновска назвали причиной схода вагонов головотяпство и «башмак» Общество, 15:29
Последствия атаки беспилотников в Новой Москве. Видео Политика, 15:27
Как развить критическое мышление
На интенсиве РБК Pro вы научитесь анализировать любую информацию
Прокачать навык
В Думе подготовили законопроект о запрете смены пола хирургическим путем Политика, 15:21
В ЕК объяснили заморозку активов ЦБ России «гарантиями» выплат для Киева Политика, 15:20
Карпин назвал разумной отмену июньского сбора национальной команды Спорт, 15:18
Минобороны сообщило о новых ударах по центрам принятия решений на Украине Политика, 15:17
Петербургская валютная биржа начала подготовку к работе с ЦФА Крипто, 15:13
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 15:10
На Украине начались массовые отключения света Политика, 15:10

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу озвучил потери Украины за последний месяц

Сергей Шойгу: Украина за месяц потеряла более 16 тыс. военнослужащих
Из данных Минобороны России следует, что за месяц погибли 16 тыс. украинских военных. По данным США, за весь конфликт погибли 17,5 тыс. служащих ВСУ, по сведениям Евросоюза — 13 тыс.
Фото: Евгений Завгородний / Reuters
Фото: Евгений Завгородний / Reuters

Вооруженные силы Украины за этот май потеряли более 16 тыс. военнослужащих, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Кроме того, за месяц российские военные сбили 16 самолетов ВСУ, пять вертолетов, 466 беспилотников, уничтожили более 400 танков и других бронемашин, а также 238 орудий полевой артиллерии и минометов, добавил министр.

«За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве... Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции», — подчеркнул Шойгу.

Согласно внутренним данным Евросоюза, украинская армия с начала конфликта по май 2023 года потеряла 13 тыс. человек, писал 12 мая портал Euractiv со ссылкой на конфиденциальный документ, который был составлен на основании заявлений Киева, публикаций в СМИ и утечек разведывательной информации.

Портал отмечал, что американская оценка потерь Украины выше — 17,5 тыс. погибшими. Стали инвалидами, погибли или пропали за время военных действий от 124 тыс. до 131 тыс. украинских военных, считают в Вашингтоне.

В последний раз Украина раскрывала число потерь среди своих военных в декабре 2022 года. Тогда советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что ВСУ за девять месяцев боевых действий потеряли от 10 тыс. до 13 тыс. погибшими.

Читайте на РБК Pro
Директор скрыл от налоговой имущество: что будет, когда его «поймают»
8 причин развития гипертонии и как их избежать
Как не подставить себя на собеседовании. Отвечаем на скользкие вопросы
Как Pepsi 60 лет гналась за славой Sprite и что из этого вышло
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Сергей Шойгу Украина погибшие
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Гладков заявил о «самом тяжелом дне» с погибшим и ранеными в Шебекино
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter