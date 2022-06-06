США усомнились в решении проблемы с зерном после визита Лаврова в Турцию

По словам пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, Вашингтон заинтересован в решении проблемы с экспортом зерна с Украины, однако не ставит определенных сроков по достижению договоренности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (Фото: Пресс-служба МИД России / ТАСС)

Соединенные Штаты будут следить за поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию, однако сомневаются, что один этот визит поможет разрешить вопрос экспорта зерна с Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, трансляцию вел Reuters.

Турецкое агентство Anadolu ранее сообщило, что Россия, Украина и Турция при содействии ООН разработали «дорожную карту», которая позволит вывезти из республики и поставить на международный рынок около 20 млн т зерна и семян подсолнечника. Лавров прибудет в Турцию 7 июня.

«Не знаю, должны ли мы ждать прорыва. Мы, конечно, внимательно следим за визитом [Лаврова] и проведем консультации с турецкими партнерами после его завершения. Но одна встреча этот вопрос не решит», — заявил Прайс.

При этом, по его словам, Вашингтон продолжает работать с ООН, Евросоюзом и Турцией с целью обеспечения экспорта зерна с Украины, однако не ставит определенных сроков по достижению договоренности.

Из-за военных действий на Украине, которая, как и Россия, выступает одним из крупнейших поставщиков зерна на мировые рынки, оно скопилось в большом количестве в черноморских портах. В начале мая ООН оценивала объемы заблокированного зерна в 4,5 млн т. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на украинской территории остаются неиспользованными около 20 млн т зерна.

В ООН считают, что вывозу зерна препятствует блокада российскими силами украинских портов. В США утверждали, что такие действия усугубляют мировой продовольственный кризис. На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном.

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Украина же требует от России гарантий безопасности для судов и портов, задействованных в вывозе зерна, говорил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко.

Москва неоднократно заявляла, что к блокаде поставок зерна привели «незаконные действия» Запада, а акватории украинских портов заминированы украинскими военными и проход судов по ним опасен. Президент Владимир Путин ранее говорил, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, если с нее снимут политически мотивированные санкции.