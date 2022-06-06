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Лавров заявил об отправке специалистов в Турцию на переговоры о зерне

Россия и Анкара заинтересованы в решении проблемы с транспортировкой продовольствия из портов Украины. Группа специалистов и российская делегация выдвинутся для обсуждения деталей в Турцию, сообщил министр

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Российская делегация завтра направится в Турцию, чтобы провести переговоры по организации процесса вывоза зерна из портов Украины, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции. Трансляция мероприятия шла в прямом эфире телеканала «Россия 24» и доступна во «ВКонтакте».

«Специалисты уже сегодня выезжают в Турцию. Завтра туда направляется моя делегация. Надеюсь, что мы там сможем не то чтобы поставить окончательную точку — это все-таки предстоит сделать нашим руководителям, — но сможем подробнейшим образом проработать те варианты, о которых говорил президент и которые зависят исключительно от тех, кто должен работать с Украиной», — сказал министр во время пресс-конференции. По его словам, Россия и Турция заинтересованы решить проблемы с поставками продовольствия.

Лавров также напомнил, что президент в своем недавнем интервью подробно изложил, как можно разблокировать поставки продовольствия из черноморских портов, заминированных украинцами, и из портов Азовского моря, которые уже контролируются Российской Федерацией.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Турецкое госагентство Anadolu сообщало 2 июня, что Россия, Украина и Турция при содействии ООН разработали «дорожную карту», которая позволит вывезти и поставить на международный рынок около 20 млн т зерна и семян подсолнечника. Детали этой операции — маршрут, страхование и обеспечение безопасности судов с зерном — стороны и специалисты международных организаций должны обсудить в Турции.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба ранее заявил, что, по мнению Киева, односторонних российских гарантий для восстановления поставок зерна с Украины недостаточно, и предложил направить в Черное море корабли для разминирования и сопровождения коммерческих грузов из портов.

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3 июня в интервью телеканалу «Россия» Путин обвинил Запад, что тот перекладывает проблемы с продовольствием «с больной головы на здоровую», когда возлагает ответственность за них на Россию. По его словам, неблагоприятная ситуация на рынке продовольствия начала складываться не из-за военной операции на Украине, а еще во время пандемии COVID-19: «Это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединенных Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак». Проблемы усугубила «недальновидная политика европейских стран, а прежде всего Еврокомиссии, в сфере энергетики», считает он.

О том, что санкции, которые вводятся из-за военной операции на Украине — запрет на торговлю отдельными группами товаров и ограничения финансовых операций, закрытие портов, приостановка авиа- и наземного сообщения, — дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике, говорил также глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, негативное влияние на глобальную экономику усиливается из-за ускоренного энергоперехода.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Сергей Лавров Турция зерно переговоры Украина

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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