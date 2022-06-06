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Власти ФРГ увидели риск подорожания газа после прекращения поставок Дании

Прекращение российских поставок Shell и датской Orsted Salg приведут из-за уменьшения объемов торгуемого в Европе газа к его подорожанию, считает Мюллер. Компании отказались от условий покупки газа у Москвы
«Газпром» GAZP ₽297,01 0% Купить
Shell SHEL $60,25 +1,16% Купить
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Цены на газ в Европе неизбежно вырастут после решения «Газпрома» не поставлять его датской Orsted Salg и британской Shell из-за отказа платить по предложенной схеме с открытием рублевого счета, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в интервью Der Tagesspiegel.

«Газ, которым свободно торгуют в Европе, вероятно, будет постепенно уменьшаться, — считает Мюллер. — Если гайки и дальше будут закручивать, пусть даже небольшими шагами, газ станет еще дороже» (цитата по n-tv).

Однако сейчас нет риска немедленного отключения поставок российского газа в Германию, продолжил глава агентства, назвав ситуацию стабильной. Он отметил при этом, что достоверные прогнозы в нынешних условиях невозможны, подчеркнув: «Я не осмеливаюсь делать какие-либо прогнозы на ближайшие 24 часа».

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«Газпром» объявил о прекращении поставок датской и британской компаниям 1 июня, поскольку не получил оплату за газ с использованием новых реквизитов и в рублях.

В прошлом году Orsted Salg импортировала 1,97 млрд куб. м газа (около двух третей от его общего объема потребления в Дании), а контракт между Shell и «Газпром экспортом» предполагал поставку в Германию до 1,2 млрд куб. м в год. Shell и Orsted подчеркивали, что «не намерены осуществлять платежи по контракту на поставку газа в рублях», отмечали в «Газпроме».

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Об угрозе подорожания газа для Германии предупреждал в середине мая министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Во время выступления в бундестаге он пояснил, что это станет следствием введения Россией санкций против Gazprom Germania и необходимостью Берлина заключения новых контрактов по более высоким ценам. По данным Хабека, санкции Москвы лишили Германию 10 млн куб. газа в сутки.

В санкционный список России в середине мая попали бывшие «дочки» «Газпрома», включая Gazprom Germania. Компания, в свою очередь, управляет бывшими европейскими активами российского концерна, которые тоже вошли в санкционный перечень, — Wingas, Astora, Gazprom Marketing & Trading, Gazprom NGV Europe и др. «Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania и других европейских «дочках» с 1 апреля. Хабек на следующий день сообщил, что эти компании перестали получать газ.

Такие меры могут обойтись потребителям в Германии в дополнительные €5 млрд в год, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на источники среди представителей отрасли.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
поставки газа российский газ Германия Дания Нидерланды Shell
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