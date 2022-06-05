Welt узнала, что санкции против Gazprom Germania обойдутся ФРГ в €5 млрд
Российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, находящихся под ее управлением, могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные €5 млрд в год, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на неназванных представителей отрасли.
Компании являлись «дочками» российского «Газпрома», однако последний прекратил в них участие с 1 апреля. 11 мая Россия ввела санкции против Gazprom Germania и ряда компаний, находящихся под ее управлением. На следующий день вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что бывшие дочерние предприятия «Газпрома» больше не получают газ. При этом он заверил, что рынок сможет компенсировать выпадающие поставки.
Welt пишет, что переориентация на других поставщиков газа будет создавать сильную нагрузку на федеральный бюджет, так как газ будет закупаться по более высоким ценам. По данным издания, с середины мая МВт·ч природного газа обходился Германии примерно в €85, тогда как обычная стоимость до начала российской операции составляла от €20 до €30.
По оценке властей, ФРГ после прекращения поставок Gazprom Germania и ее «дочкам» необходимы дополнительные 10 млн куб м газа в день, что будет стоить около €3,5 млрд в год, утверждает издание. Остальные затраты будут приходиться на заполнения газом хранилища Реден в Нижней Саксонии. К 1 октября оно должно быть заполнено на 80%. Как пишет Welt, заполнение может идти очень медленно, поэтому у Берлина нет времени ждать, когда упадут цены на газ, и процесс нужно начинать уже сейчас.
С октября для потребителей газа будет установлена новая надбавка для компенсации выросших расходов, уточняет газета.
Министерство экономики и защиты климата Германии не стало комментировать возможные дополнительные траты на закупку газа, сославшись на коммерческую тайну.
В мае Хабек уже заявлял, что ответные санкции России могут привести к росту трат Германии на то, чтобы обеспечить страну газом. Он пояснял, что потребуется заключать новые договоры, возможно, по более высоким ценам. Министр заверял, что у Берлина есть план замещения российских поставок.