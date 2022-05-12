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В ФРГ предупредили об увеличении цен на газ из-за ответных санкций России

Россия утвердила санкционный список, куда попали бывшие «дочки» «Газпрома». По словам главы Минэкономики ФРГ, из-за санкций Германия будет вынуждена заключить новые контракты на поставку газа, возможно, по более высокой цене
«Газпром» GAZP ₽237,6 -1,81% Купить
Фото: Joerg Sarbach / AP
Фото: Joerg Sarbach / AP

Ответные санкции России против Gazprom Germania GmbH и ее дочерних предприятий означают необходимость заключения новых контрактов, возможно, по более высоким ценам, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в бундестаге, передает FAZ.

«Включение в санкционные списки «дочек» Gazprom Germania означает, что они должны заново заключать договоры на поставки. Эти контракты, возможно, будут заключены по более высоким ценам», — отметил он.

По словам министра, санкции России лишили Германию 10 млрд куб. м газа в сутки, однако правительство ФРГ уже разработало план замещения поставок.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

В Германии заявили, что «дочки» Gazprom Germania не получают газ
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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В начале мая российский президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах России на санкции. В указе говорится, что они вводятся в целях защиты национальных интересов страны и в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним государств, направленные на «незаконное лишение» или ограничение России, россиян и российских юрлиц права собственности.

11 мая правительство России утвердило перечень иностранных компаний, которые попали под ответные российские санкции. В список в том числе попали бывшие западные «дочки» «Газпрома», включая Gazprom Germania. Эта компания управляет бывшими европейскими активами «Газпрома», которые тоже вошли в санкционный перечень: Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и другие.

С подсанкционными предприятиями запрещено совершать сделки, в том числе те, которые предусматривают заход в российские порты судов, связанных с этими юрлицами, а также совершение платежей и операций с ценными бумагами в пользу этих компаний.

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12 мая Хабек сообщил, что некоторые «дочки» Gazprom Germania GmbHперестали получать газ из-за ответных санкций. По его словам, немецкие энергетики мониторят ситуацию и заранее подготовились к ней. «Рынок может компенсировать отсутствие поставок из России», — уточнил министр.

В конце марта Германия ввела первый из трех уровней режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении. Он предполагает максимальное сокращение потребления и мониторинг ситуации на газовом рынке.

Первый уровень режима предупреждения ЧС вводится в случае, если есть признаки будущего ухудшения ситуации с газоснабжением. Если они реализуются, вводится второй уровень. Третий будет объявлен при значительном нарушении газоснабжения. В этом случае правительство принимает меры для обеспечения газом граждан, больниц, пожарных служб и полиции.

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