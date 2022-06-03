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Экономика ,  
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Почти половина жителей Германии стали ограничивать себя из-за инфляции

Инфляция в Германии в мае достигла рекордных за почти 50 лет 7,9%. Сильнее всего рост цен сказался на бедных семьях: о необходимости ограничивать себя заявили 77% опрошенных с низким доходом
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Чуть меньше половины (47%) жителей Германии вынуждены ограничивать себя в повседневной жизни из-за роста цен на продукты и электроэнергию, свидетельствуют результаты опроса ARD.

Исследование проводилось с 30 мая по 1 июня, в нем поучаствовали 1337 человек.

Больше всего влияние роста цен ощутили на себе семьи с низким доходом: в этой категории 77% респондентов признались, что не могут позволить себе свой прежний образ жизни.

В ответ на вопрос о том, что, по их мнению, сейчас является наиболее приоритетной проблемой для германских политиков, 37% опрошенных назвали конфликт на Украине, 23% — рост цен, 22% — изменения климата и экологические проблемы, 16% — социальную несправедливость.

Введенные против России из-за военной операции санкции 37% респондентов сочли оправданными, 41% считает, что необходимы более жесткие ограничения, а 15%, напротив, назвали действующие cанкции слишком суровыми.

В Германии зафиксировали рекордную почти за 50 лет инфляцию
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Фото:Павел Головкин / AP

Итоги опроса продемонстрировали максимальную с прихода к власти нового кабмина в декабре степень неодобрения правительства: 59% жителей страны в той или иной степени не удовлетворены действиями властей, положительно о руководстве высказались 39% опрошенных. Самые высокие показатели (60%) — у министра экономики Роберта Хабека и главы МИД Анналены Бербок.

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По предварительным данным Федерального статистического ведомства ФРГ, инфляция по итогам мая в годовом выражении составила 7,9% — последний раз такие показатели достигались в 1973–1974 годах. Сильнее всего на рост инфляции повлияли подскочившие на 38,3% цены на энергоносители. Продукты подорожали на 11,1%. Рост цен на услуги замедлился по сравнению с апрелем (с 3,2 до 2,9%).

Вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор в апреле предупреждал, что в течение года инфляция в стране будет держаться на уровне 7–8%, а если ЕС еще сильнее ограничит импорт энергоносителей, этот показатель может подняться выше 10%. После этого Евросоюз согласовал частичный запрет на импорт российской нефти, Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций. Отказ от импорта из России будет постепенным и займет шесть месяцев для сырой нефти и восемь — для нефтепродуктов. Временные исключения предусмотрены для стран, которые «в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Инфляция Германия рост цен
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