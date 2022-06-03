Почти половина жителей Германии стали ограничивать себя из-за инфляции
Чуть меньше половины (47%) жителей Германии вынуждены ограничивать себя в повседневной жизни из-за роста цен на продукты и электроэнергию, свидетельствуют результаты опроса ARD.
Исследование проводилось с 30 мая по 1 июня, в нем поучаствовали 1337 человек.
Больше всего влияние роста цен ощутили на себе семьи с низким доходом: в этой категории 77% респондентов признались, что не могут позволить себе свой прежний образ жизни.
В ответ на вопрос о том, что, по их мнению, сейчас является наиболее приоритетной проблемой для германских политиков, 37% опрошенных назвали конфликт на Украине, 23% — рост цен, 22% — изменения климата и экологические проблемы, 16% — социальную несправедливость.
Введенные против России из-за военной операции санкции 37% респондентов сочли оправданными, 41% считает, что необходимы более жесткие ограничения, а 15%, напротив, назвали действующие cанкции слишком суровыми.
Итоги опроса продемонстрировали максимальную с прихода к власти нового кабмина в декабре степень неодобрения правительства: 59% жителей страны в той или иной степени не удовлетворены действиями властей, положительно о руководстве высказались 39% опрошенных. Самые высокие показатели (60%) — у министра экономики Роберта Хабека и главы МИД Анналены Бербок.
По предварительным данным Федерального статистического ведомства ФРГ, инфляция по итогам мая в годовом выражении составила 7,9% — последний раз такие показатели достигались в 1973–1974 годах. Сильнее всего на рост инфляции повлияли подскочившие на 38,3% цены на энергоносители. Продукты подорожали на 11,1%. Рост цен на услуги замедлился по сравнению с апрелем (с 3,2 до 2,9%).
Вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор в апреле предупреждал, что в течение года инфляция в стране будет держаться на уровне 7–8%, а если ЕС еще сильнее ограничит импорт энергоносителей, этот показатель может подняться выше 10%. После этого Евросоюз согласовал частичный запрет на импорт российской нефти, Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций. Отказ от импорта из России будет постепенным и займет шесть месяцев для сырой нефти и восемь — для нефтепродуктов. Временные исключения предусмотрены для стран, которые «в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России».