В Германии заявили, что «дочки» Gazprom Germania не получают газ из России

В Германии заявили, что «дочки» Gazprom Germania не получают газ

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Некоторые дочерние предприятия Gazprom Germania GmbH не получают газ из-за санкций, которые Россия ввела в отношении Запада. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на выступлении в Бундестаге, трансляцию ведет Welt.

«Вчера вечером, примерно в 22:30 [президент России Владимир] Путин опубликовал указ, согласно которому европейские предприятия подпадают под санкции. В Германии «Газпром» и его «дочки» больше не получают газа из России», — сказал он.

По его словам, немецкие газовики «мониторят ситуацию» и заранее подготовились к ней. «Рынок может компенсировать отсутствие газовых поставок из России», — уточнил министр.

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