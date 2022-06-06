Москалькова сообщила Путину о беспокойстве за пленных на Украине

Информации о состоянии пленных российских военных нет, Москалькова запросила данные у Красного Креста. По словам омбудсмена, она получила более 3 тыс. обращений в защиту прав граждан и военных, нарушенных Киевом

Владимир Путин и Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад о своей деятельности, рассказала о работе по защите прав беженцев с Украины и российских военнослужащих, сообщает Кремль.

«Татьяна Москалькова рассказала также о работе по возвращению из плена российских военнослужащих и по обеспечению прав граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины», — говорится в сообщении.

Москалькова рассказала, что с начала военной операции ей поступило более 3 тыс. обращений в защиту прав граждан и военнослужащих, нарушенных Украиной. «Благодаря Министерству обороны предприняты меры по восстановлению нарушенных прав», — сказала омбудсмен.

Она сообщила Путину, что Международный комитет Красного Креста не информировал Москву о посещении пленных российских военных, это, по ее словам, вызывает обеспокоенность. «Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации», — отметила омбудсмен.

Москалькова также рассказала о посещении украинских военнопленных в Севастополе и отметила, что их права полностью соблюдают.

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По словам омбудсмена, в ее аппарат обратилось большое количество дальнобойщиков, моряков и других людей, которые «оказались как бы заложниками» из-за боевых действий на Украине. Москалькова сообщила, что в результате диалога с Киевом в Россию вернулись 45 дальнобойщиков, 36 моряков, члены экипажей четырех кораблей, а также сотрудники предприятия «Росатом».

В конце мая российский омбудсмен сообщила, что в очередной раз обратилась к главе МККК Петеру Мауреру с просьбой дать информацию о российских военнопленных и помочь с их посещением. Она указывала, что родные так и не знают об их состоянии. В комитете Красного Креста после этого пообещали предоставить ответ на запрос Москальковой в кратчайшие сроки и заявили о конструктивном диалоге с ней.

Ранее Москва и Киев сообщали о нескольких обменах военнопленными, а также освобождении удерживаемых на Украине дальнобойщиков и моряков. В конце апреля омбудсмен заявила, что Киев вернул всех дальнобойщиков, возвращения которых требовала российская сторона, включая граждан Белоруссии. Однако автомобили и товары, которые они перевозили, переданы не были.