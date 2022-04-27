Москалькова заявила о возвращении всех задержанных Киевом дальнобойщиков
Киевские власти вернули Москве дальнобойщиков, задержанных на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
«Возвращены все дальнобойщики, которых мы просили. Там были граждане Белоруссии и России», — сказала она.
В то же время автомобили, которыми управляли водители, и товары, которые они перевозили, возвращены не были. В пресс-службе омбудсмена уточнили агентству, что Украина вернула 45 дальнобойщиков с гражданством России и 20 — Белоруссии.
Предыдущий обмен дальнобойщиками состоялся 9 апреля, сообщала пресс-служба Москальковой, тогда в Россию вернулись 32 дальнобойщика, а на Украину — 20.
Также в этот день в Россию вернулись военные и четыре сотрудника «Росатома». Украине в тот день передали 26 человек: 12 военных и 14 гражданских, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Еще раньше, 24 марта, шесть российских и шесть украинских дальнобойщиков смогли вернуться домой, сообщила Москалькова.
Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. В середине марта Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии объявило, что не менее 116 белорусских дальнобойщиков застряли на Украине из-за военных действий. Переговоры с посольством Украины в Белоруссии позволили достичь договоренности о беспрепятственном пропуске водителей без транспортных средств через автодорожные пункты пропуска Украины с Молдавией, Румынией, Венгрией и Польшей, отметило белорусское министерство.
Сколько всего на Украине было российских дальнобойщиков, власти не сообщали. 1 апреля Москалькова заявила, что на границе между Словакией и Украиной у 28 российских дальнобойщиков были конфискованы грузовики и документы, так что они не могут попасть в Россию.
Первый обмен состоялся почти через месяц после начала спецоперации, 21 марта. Тогда Россия передала Украине мэра Мелитополя Ивана Федорова в обмен на девять россиян. Также с тех пор состоялись еще несколько обменов военнопленными, в том числе 5 апреля по формуле «86 на 86». Договориться об обмене дальнобойщиками удалось в конце марта, сообщила Москалькова.