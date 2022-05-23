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Москалькова попросила Красный Крест права посетить пленных на Украине

Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Родные российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, не знают об их состоянии, несмотря на неоднократные обращения в Международный комитет Красного Креста (МККК), заявила в Telegram уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она указала, что ее сотрудникам не удалось получить информацию от Красного Креста о возможности получения пленным необходимой медицинской помощи, соблюдении в их отношении Женевской конвенции, а также физическом и психологическом состоянии.

«Поэтому я в очередной раз обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста г-ну Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных и помочь посетить их мне или моим представителям», — написала Москалькова.

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Москалькова при этом указала, что с 17 по 20 мая российские силы предоставили возможность сотрудникам Красного Креста провести регистрацию украинских военных, сдавшихся в плен с мариупольского комбината «Азовсталь». Это даст организации возможность отслеживать состояние пленных и передавать информацию родственникам, пояснила уполномоченный.

Кроме того, по ее словам, во время посещения одной из частей Черноморского флота она убедилась в обеспечении содержавшихся там 30 украинских пленных всем необходимым. «Они рассказали, что обеспечены трехразовым горячим питанием, медицинской помощью, у них есть телевизор, книги и газеты. По их словам, они не ожидали такого человеческого отношения к себе», — утверждает Москалькова.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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В середине мая Москалькова заявила об угрозах, которые поступают с украинской стороны родственникам российских военных. По ее словам, им присылают видеозаписи с пытками военных и «понуждают совершить противоправные действия в обмен на жизнь нашего военнослужащего». Следственные органы уже завели несколько уголовных дел.

«Со стороны мирового сообщества мы не видим реакции, той принципиальной реакции, на которую рассчитывает каждый честный человек», — подчеркнула она.

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Татьяна Москалькова Украина военнопленные МККК Красный Крест
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