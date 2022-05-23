Москалькова попросила Красный Крест права посетить пленных на Украине
Родные российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, не знают об их состоянии, несмотря на неоднократные обращения в Международный комитет Красного Креста (МККК), заявила в Telegram уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Она указала, что ее сотрудникам не удалось получить информацию от Красного Креста о возможности получения пленным необходимой медицинской помощи, соблюдении в их отношении Женевской конвенции, а также физическом и психологическом состоянии.
«Поэтому я в очередной раз обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста г-ну Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных и помочь посетить их мне или моим представителям», — написала Москалькова.
Москалькова при этом указала, что с 17 по 20 мая российские силы предоставили возможность сотрудникам Красного Креста провести регистрацию украинских военных, сдавшихся в плен с мариупольского комбината «Азовсталь». Это даст организации возможность отслеживать состояние пленных и передавать информацию родственникам, пояснила уполномоченный.
Кроме того, по ее словам, во время посещения одной из частей Черноморского флота она убедилась в обеспечении содержавшихся там 30 украинских пленных всем необходимым. «Они рассказали, что обеспечены трехразовым горячим питанием, медицинской помощью, у них есть телевизор, книги и газеты. По их словам, они не ожидали такого человеческого отношения к себе», — утверждает Москалькова.
В середине мая Москалькова заявила об угрозах, которые поступают с украинской стороны родственникам российских военных. По ее словам, им присылают видеозаписи с пытками военных и «понуждают совершить противоправные действия в обмен на жизнь нашего военнослужащего». Следственные органы уже завели несколько уголовных дел.
«Со стороны мирового сообщества мы не видим реакции, той принципиальной реакции, на которую рассчитывает каждый честный человек», — подчеркнула она.