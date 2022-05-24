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В Красном Кресте заявили о конструктивном диалоге с Москальковой

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Международный комитет Красного Креста ведет открытый и конструктивный диалог с российским омбудсменом по правам человека Татьяной Москальковой, сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе организации.

«У нас открытый и конструктивный диалог с госпожой Москальковой и ее командой», — рассказали в Красном Кресте.

23 мая Москалькова заявила, что обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру, поскольку организация, по ее словам, не предоставила сведения о российских военнопленных, несмотря на неоднократные обращения.

Красный Крест обещал ответить на запрос Москальковой о посещении пленных
Политика
Международный комитет Красного Креста&nbsp;в Женеве

В частности, рассказывала омбудсмен, ее подчиненные запрашивали у комитета данные о физическом и психологическом состоянии российских военнопленных и возможности получения ими необходимой медицинской помощи. Также команда Москальковой поинтересовалась у организации, соблюдаются ли в отношении пленных положения Женевской конвенции и могут ли омбудсмен или ее представители лично приехать к военнослужащим.

Позднее в Красном Кресте сообщили, что ответят на запрос Москальковой о возможности посетить российских военнопленных на Украине в кратчайшие сроки. «Произошла задержка с предоставлением официального ответа, и мы работаем над тем, чтобы предоставить ответ в кратчайшие сроки», — говорили в Красном Кресте.


 

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