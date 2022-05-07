Москалькова сообщила об освобождении 11 российских моряков на Украине

По словам омбудсмена, сухогруз «Авангард» прибыл в город Измаил в Одесской области 1 декабря 2021 года для ремонта, но после начала спецоперации моряки не смогли вернуться в Россию. Кроме них Украина удерживает еще 60 моряков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram, что на родину вернулись 11 российских моряков с судна «Авангард», которых удерживали на Украине.

По словам омбудсмена, сухогруз прибыл в город Измаил в Одесской области 1 декабря 2021 года для ремонта. С начала российской военной операции моряки «были блокированы охраной порта и украинскими пограничниками и лишены возможности вернуться на Родину», заявила она. 72 дня спустя экипаж удалось освободить.

Москалькова добавила, что в Измаиле продолжают удерживать 60 моряков с семи российских судов: «Омский-6», «Челси-4», «Волго-Балт 244», «Волго-Балт 193», «Волго-Балт 225», «Рондо», «Свирь».

Омбудсмен заявила, что обратилась в международные органы с призывом принять меры в отношении Украины, так как та удерживает не военных, а гражданских лиц.

С конца февраля Россия и Украина неоднократно проводили обмены пленными. Первый обмен, о котором рассказывала Москалькова, состоялся 21 марта, когда Москва обменяла девятерых россиян на мэра города Мелитополь Ивана Федорова. Последний из них состоялся 6 мая, тогда вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о возвращении Киеву 41 человека.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Другой ее целью он назвал защиту населения Донбасса от «геноцида». В конце марта, когда ключевые задачи на киевском и черниговском направлениях были выполнены, российское Минобороны заявило, что главной задачей спецоперации является «полное освобождение Донбасса».



Украинские власти после начала спецоперации объявили всеобщую мобилизацию, ввели военное положение и разорвали дипломатические отношения с Москвой.