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Красный Крест обещал ответить на запрос Москальковой о посещении пленных

Международный комитет Красного Креста ответит на запрос уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о возможности посетить российских военнопленных на Украине в кратчайшие сроки, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе международной организации.

«Произошла задержка с предоставлением официального ответа, и мы работаем над тем, чтобы предоставить ответ в кратчайшие сроки», — ответили в Красном Кресте.

Накануне, 23 мая, Москалькова сообщила, что обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру, так как организация, по ее словам, не предоставила сведения о российских военнопленных, несмотря на неоднократные обращения. В частности, рассказывала омбудсмен, ее подчиненные запрашивали у комитета данные о физическом и психологическом состоянии российских военнопленных и возможности получения ими необходимой медицинской помощи.

Москалькова попросила Красный Крест права посетить пленных на Украине
Политика
Татьяна Москалькова

Также команда Москальковой поинтересовалась у организации, соблюдаются ли в отношении пленных положения Женевской конвенции и могут ли омбудсмен или ее представители лично приехать к военнослужащим.

В середине мая Москалькова заявила, что с украинской стороны в адрес родственников российских военных поступают угрозы. Она утверждала, что близким пленных присылают видеозаписи, на которых военных пытают и «понуждают совершить противоправные действия в обмен на жизнь нашего военнослужащего». 

«Со стороны мирового сообщества мы не видим реакции, той принципиальной реакции, на которую рассчитывает каждый честный человек», — отмечала Москалькова, подчеркивая, что в России следственные органы возбудили после ее обращения несколько уголовных дел.

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